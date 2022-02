Δένδιας – Τούρκος πρέσβης: «Θερμό επεισόδιο» στο Όσλο, τον αποστόμωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ

«Θερμό επεισόδιο» είχε ο Νίκος Δένδιας με τον πρέσβη της Τουρκίας στη Νορβηγία, με τον Έλληνα ΥΠΕΞ να δίνει αποστομωτική απάντηση στις προκλήσεις του Τούρκου διπλωμάτη. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Δένδιας μετείχε στη διάλεξη με θέμα «Εφαρμογή της Συνθήκης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας: το Αιγαίο και η ΕΕ – Η Μεσόγειος ως μελέτη περίπτωσης». Όπως τόνισε, η Ελλάδα θεωρεί την περιοχή της Α. Μεσογείου ως περιοχή σταθερότητας και ευημερίας, όπου όλες οι χώρες και οι λαοί θα πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν ειρήνη και ασφάλεια.

Ωστόσο, ο Έλληνας ΥΠΕΞ στην τοποθέτησή του έσπευσε να επισημάνει το παράνομο του τουρκολιβυκού μνημονίου. Όπως είπε, «η οριοθέτηση, σύμφωνα με τη συμφωνία UNCLOS, πραγματοποιείται μόνο μεταξύ κρατών με απέναντι ή γειτονικές ακτές. Η Τουρκία και η Λιβύη δεν είναι κράτη με αντίθετες ή γειτονικές ακτές. Δεν έχουν κοινά όρια. Οι διατάξεις του παράνομου Μνημονίου στερούν τα ελληνικά νησιά από τις θαλάσσιες ζώνες τους». Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Τουρκία αρνείται να προσχωρήσει στην UNCLOS, καθώς δεν αναγνωρίζει ότι τα νησιά δικαιούνται θαλάσσιες ζώνες.

»Ούτε αναγνωρίζει το δικαίωμά μας που απορρέει από την UNCLOS να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα. Οπως σημείωσε, η Ελλάδα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε απειλή ή χρήση βίας για τη διευθέτηση τυχόν διαφορών και φυσικά ναυτικών διαφορών. Θύμισε ότι η χώρα μας είναι Κράτος Μέρος της UNCLOS από το 1995. «Και ο παγκόσμιος χαρακτήρας της UNCLOS αποδεικνύεται από το γεγονός ότι 168 μέρη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ καθεαυτή, δεσμεύονται από τις διατάξεις της».

«Όταν πρέπει να λύσεις ένα πρόβλημα πρώτα πρέπει να θέσεις τους κανόνες. Αν δεχτούμε ότι ο κανόνας του παιχνιδιού είναι το Δίκαιο της Θάλασσας τότε τα πράγματα θα γίνουν πολύ εύκολα για όλους. Κι αν λυθούν τα θέματα τότε η δυναμική είναι τεράστια και οι προοπτικές πολύ μεγάλες» πρόσθεσε ο κ Δένδιας. Παρουσιάζοντας τους χάρτες με την συμφωνία για ΑΟΖ ανάμεσα σε Ελλάδα και Αίγυπτο ο κ. Δένδιας σημείωσε: «Είναι παράδειγμα εφαρμογής του Δικαίου της Θάλασσας. Και εδώ βλέπετε τη λεγόμενη συμφωνία, η οποία υπογράφηκε εν είδη μνημονίου την ώρα που η Λιβύη βρισκόταν σε εμφύλιο πόλεμο. Θα μπορούσε να υπογραφεί οτιδήποτε. Αυτή η συμφωνία αγνοεί την επήρεια των ελληνικών νησιών». Είπε ακόμα ότι η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα που απειλεί άλλη χώρα με πόλεμο με το περίφημο casus belli.

Ωστόσο, ο πρέσβης της Τουρκίας στη Νορβηγία, που ήταν παρών στη διάλεξη στην οποία μετείχε ο Ν. Δένδιας, έκρινε σκόπιμο να πάρει τον λόγο και να απαντήσει στα όσα είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ. «Είστε διπλωμάτης και δεν νομίζω ότι στο πρωτόκολλο λέει κάπου ότι μπορείτε να διακόπτετε» του απάντησε με ψυχρή ευγένεια ο Ν. Δένδιας. Απτόητος ο Τούρκος πρέσβης συνέχισε και Ισχυρίστηκε ότι το τουρκολυβικό μνημόνιο δεν είναι παράνομο και πως το casus belli επανήλθε από την Τουρκία επειδή η Ελλάδα απειλεί να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ν.μ. «Ισχυρίζεστε ότι η Τουρκία κάνει το ένα και το άλλο αλλά χάνετε το κρίσιμο σημείο. Αλλά όλα αυτά γίνονται σε απάντηση δικών σας κινήσεων.

Το casus beli έγινε επειδή η Ελλάδα είπε ότι θα προχωρούσε μονομερώς στην επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων και αυτό πρακτικά θα κλείδωνε την Τουρκία στα δικά της νερά. Αυτό προσπαθείτε να πείτε στην Ελλάδα. Η Τουρκία δεν προσχώρησε στη Σύμβαση διότι ακριβώς υπήρχαν διαφορές στο Αιγαίο. Η Τουρκία πιστεύει ότι ο διαχωρισμός πρέπει να γίνει στη μέση», είπε μεταξύ άλλων σύμφωνα με την ΕΡΤ. Προκλητικός, ο Τούρκος πρέσβης συμπλήρωσε: «Το Αιγαίο έχει δυο πλευρές. Η μία είναι αυτή της Μικράς Ασίας θα πρέπει μάλλον να τη θυμάστε από την Ιστορία. Όπως νησιά έχει η Ελλάδα νησιά έχει και η Τουρκία και αυτά έχουν επήρεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο πάνω στη Σύμβαση μόνο. Υπάρχουν και άλλες βάσεις. Μπορούμε να μιλήσουμε μόνο αν έχετε πράγματι διάθεση να λύσετε τα προβλήματα. Και δεν αναφέρατε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης. Η Συνθήκη της Λωζάνης σας λέει ότι δεν μπορείτε να έχετε στρατό».

Η απάντηση Δένδια ήρθε αμέσως και ήταν… καταλυτική: «Χαίρομαι που επιβεβαιώνετε κ. πρέσβη αυτά που είπατε. Είπατε μόνος σας ότι απειλείτε με πόλεμο» για να προσθέσει: «Η χάρτα του ΟΗΕ λέει καθαρά ότι απαγορεύεται η χρήση και η απειλή χρήσης βίας. Τι ακριβώς είναι το casus beli λοιπόν; Ακόμα και οι ΗΠΑ που δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση λένε υπογράψτε και λύστε τις διαφορές με βάση αυτή. Είναι αυτή μια πραγματικά πρόσκληση για διάλογο ή είναι αυτή μια πραγματική απειλή; Αν η Τουρκία μείνει στον 19ο αιώνα με τις αρμάδες του Σουλεϊμάν αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Υπάρχει όμως πιθανότητα για την Τουρκία ν’ αλλάξει στάση και αυτό θα είναι υπέρ της ελληνικής κοινωνίας».

🇬🇷 views the E. Mediterranean region as an area of stability& prosperity where all countries & peoples should be able to enjoy peace and security (lecture on “Implementing the UN Conv. on the Law of the Sea: the Aegean Sea and the E.Mediterranean as a case study”). #NUPI #Oslo pic.twitter.com/TdH8ZwojzG

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 16, 2022