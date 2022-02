Καρχαρίας Αυστραλία: Σοκάρει το βίντεο με κολυμβητή σε παραλία του Σίδνεϊ

Ένας λευκός καρχαρίας μήκους 4 μέτρων κατασπάραξε έναν κολυμβητή σε πολύβουη παραλία του Σίδνεϊ, με τους αυτόπτες μάρτυρες να ακούν τις κραυγές του. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο Buchan Point κοντά στην παραλία Little Bay στα ανατολικά του Σίδνεϊ λίγο μετά τις 16:30 σήμερα (ώρα Αυστραλίας) μετά από αναφορές για επίθεση καρχαρία. Το τρομακτικό βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει ντόπιους ψαράδες να παρακολουθούν με τρόμο καθώς ο κολυμβητής δέχεται επίθεση από έναν πελώριο καρχαρία, τον οποίο μάλιστα, όπως είπαν, είδαν να «καταπίνει μέρη του σώματός του» αφού τον έκοψε στα δύο.

Σήμανε αμέσως συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν ελικόπτερα διάσωσης και ναυαγοσωστικά προς αναζήτηση του κολυμβητή και του καρχαρία, ενώ δόθηκε εντολή στους δεκάδες κολυμβητές να βγουν από τη θάλασσα. Τα λείψανα του κολυμβητή βρέθηκαν λίγη ώρα μετά. Όπως αναφέρουν τα αυστραλιανά μέσα, βρέθηκε και κομμάτι του μαγιό του.

Large scale search underway off Little Bay in Sydney's south east after reported shark attack. A rock fisherman says saw a swimmer taken. @abcnews pic.twitter.com/yGHpQgd2nV

— Jake Lapham (@JakeLapham) February 16, 2022