Κοτσύφια Μεξικό: Αμέτρητα πουλιά έπεσαν ταυτόχρονα από τον ουρανό

Πολλά ερωτηματικά γεννά ένα βίντεο που δείχνει δεκάδες πουλιά να «βουτάνε» στο θάνατό τους και να συντρίβονται στο έδαφος σε γειτονιά της πολιτείας Τσιουάουα στο Μεξικό. Σύμφωνα με τη New York Post, δεκάδες κιτρινοκέφαλα κοτσύφια βρέθηκαν νεκρά στα πεζοδρόμια και τους δρόμους της πόλης Κουαουτέμοκ το πρωί της 7ης Φεβρουαρίου από τους κατοίκους, που στη συνέχεια ειδοποίησαν τις Αρχές. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, αυτό το αποδημητικό είδος πουλιών ταξιδεύει στο Μεξικό από τον μακρινό Καναδά για να ξεχειμωνιάσει.

Η παράξενη είδηση του ταυτόχρονου θανάτου των κοτσυφιών έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, με πολλά ΜΜΕ να αναπαράγουν τα βίντεο και τις φωτογραφίες από το παράξενο φαινόμενο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για το τι προκάλεσε τον θάνατο των δεκάδων πτηνών, ωστόσο στα social media υπάρχουν αρκετές θεωρίες που «ενοχοποιούν» την ατμοσφαιρική ρύπανση, το κλίμα ή και τα κοντινά καλώδια ρεύματος.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Security footage shows a flock of yellow-headed blackbirds drop dead in the northern Mexican state of Chihuahua pic.twitter.com/mR4Zhh979K

— Reuters (@Reuters) February 14, 2022