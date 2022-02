Αεροσυνοδός χτυπά επιβάτη: Πανικός κατά τη διάρκεια πτήσης

Μία πτήση της American Airlines που πετούσε χθες προς την Ουάσινγκτον πραγματοποίησε εκτροπή προς το Κάνσας Σίτι, αφού μέλη του πληρώματος και επιβάτες περιόρισαν ένα επιβάτη, ο οποίος δεν συμμορφώθηκε με την τήρηση των κανονισμών, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρία. Η πτήση 1775 από το Λος Άντζελες προς την Ουάσινγκτον προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι περίπου στις 14:30 μετά το μεσημέρι τοπική ώρα, όπου και περίμεναν οι υπηρεσίες επιβολής της τάξης, σύμφωνα με μία ανακοίνωση της American Airlines.

«Ένας απείθαρχος επιβάτης επέδειξε απρόβλεπτη συμπεριφορά…, ενώ ουσιαστικά περιορίστηκε από το πλήρωμά μας και με τη βοήθεια άλλων επιβατών» ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρία χωρίς να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό αυτό. Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρίες έχουν αναφέρει έναν αριθμό ρεκόρ για περιστατικά απείθαρχων επιβατών, αλλά και μερικές φορές περιστατικά βίας το 2021. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι είναι «πλήρως δεσμευμένο» για την τιμωρία απείθαρχων επιβατών που παραβιάζουν την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

passengers held the individual and a flight attendant used a coffee pot to subdue him as the plane descended rapidly. the man was bleeding as the police in this video are taking him off the flight after landing in Kansas #AA1775 pic.twitter.com/HL2JnyYglw

— Mouaz Moustafa (@SoccerMouaz) February 13, 2022