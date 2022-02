4χρονη Κλίο Αυστραλία: Η απαγωγή που συγκλόνισε – Οι γονείς μιλούν για όσα πέρασαν

Η ιστορία της απαγωγής της μικρής Κλίο Σμιθ στην Αυστραλία, συγκλόνισε τον κόσμο και τώρα η μητέρα της μιλά για το πώς παρασύρθηκε η κόρη της από τον απαγωγέα. Σύμφωνα με την μητέρα της, Έλι Σμιθ, ο απαγωγέας φέρεται να είπε ψέματα στην 4χρονη πως η μικρή της αδερφή ήταν άρρωστη, ώστε να μπορέσει να την αρπάξει από την σκηνή στο κάμπινγκ Σλόουπχολς στη δυτική Αυστραλία, στις 16 Οκτωβρίου. Το ζευγάρι είπε ότι ο Κέλι είχε πείσει την Κλίο πως την είχε πάρει από τη σκηνή, ώστε οι γονείς της να μπορούν να φροντίσουν την αδερφή της που ήταν άρρωστη.

Όπως ανέφερε η μητέρα της, η Κλίο έχει μπλοκάρει κάποιες αναμνήσεις της απαγωγής μέχρι τη διάσωσή της 18 ημέρες αργότερα, αλλά θυμάται έντονα «γιατί την πήρε» ο 36χρονος Τέρενς Ντάρελ Κέλι. «Μας λέει ότι την πήραν επειδή η αδερφή της ήταν άρρωστη» είπε η μητέρα της στο «60 Minutes» χθες, προσθέτοντας: «Και έπρεπε να την πάρουν από κοντά μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την αδερφή της».

