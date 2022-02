5χρονος Μαρόκο – πηγάδι: Σπαραγμός στην κηδεία του μικρού Ραγιάν

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα για αποχαιρετίσουν τον μικρό Μαροκινό, που πέθανε το Σάββατο, έπειτα από προσπάθειες ημερών των αρχών να τον διασώσουν από ένα πηγάδι, μια υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα και πολλούς στο εξωτερικό. Ο 5χρονος Ραγιάν Αουράμ έπεσε μέσα στο πηγάδι στο χωριό Ιγράν την Τρίτη. Η σορός του ανασύρθηκε αργά το Σάββατο, αφότου οι διασώστες έσκαψαν το μεγαλύτερο τμήμα μιας παρακείμενης πλαγιάς και κατόπιν άνοιξαν ένα τούνελ προς τον πάτο του πηγαδιού.

Εκατοντάδες άνθρωποι ανέβηκαν στον λοφώδη δρόμο που οδηγεί στο κοιμητήριο του Ιγράν, κοντά στο Σεφσαουέν, στο βόρειο Μαρόκο, όπου περίμεναν για ώρες για την κηδεία. “Είμαι πάνω από 50 ετών και δεν έχω δει ποτέ τόσους ανθρώπους σε μια κηδεία. Ο Ραγιάν είναι ο γιος όλων μας”, είπε ένας ντόπιος. Ο κόσμος που ήθελε να παραστεί στην κηδεία ήταν τόσος πολύς που δεν μπορούσε να χωρέσει στο κοιμητήριο του χωριού και τον χώρο προσευχής. Δύο μεγάλες σκηνές στήθηκαν μπροστά από το σπίτι της οικογένειας του 5χρονου, όπου όποιος επιθυμούσε μπορούσε να σταματήσει για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του.

