Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο τένις: Ανακοίνωσε με κλάματα το τέλος της καριέρας του

Νικημένος από τους τραυματισμούς, ένας από τους καλύτερους τενίστες της προηγούμενης γενιάς, ο Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο ανακοίνωσε το “αντίο” του από το παγκόσμιο τένις. Ο Αργεντινός τενίστας, που είχε φθάσει μέχρι και το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης στην “εποχή” του Big4 των Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς και Μάρεϊ, αποκάλυψε με κλάματα ότι θα βάλει τέλος στην καριέρα του μετά το τουρνουά της πατρίδας του. Ο Ντελ Πότρο έχει ένα US Open στην κατοχή του, αλλά και ένα ασημένιο μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.

Juan Martín del Potro, one of a kind. Very unfortunate that things had to end this way. One of the best players I've ever seen with one of the scariest forehands in the history of the game. Farewell legend, you will always be famous🖤 pic.twitter.com/IUgeVHD6Aa

— Raghav (@raghavv_01) February 5, 2022