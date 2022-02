5χρονος έπεσε σε πηγάδι – Μαρόκο: Στιγμές αγωνίας για την υγεία του παιδιού

Τεράστια επιχείρηση για τη διάσωση ενός 5χρονου παιδιού που έχει πέσει σε ένα πηγάδι βάθους 32 μέτρων βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μαρόκο. Το αγόρι, το οποίο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν πως είναι ένα 5 χρονών και ονομάζεται Ραγιάν, φέρεται να συνόδευε τον πατέρα του που επισκεύαζε το πηγάδι, όταν συνέβη το ατύχημα. Πιστεύεται ότι έπεσε σε βάθος 32 μέτρων. «Σε μια στιγμή απροσεξίας, ο μικρός έπεσε μέσα στο πηγάδι που επισκεύαζα. Δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι όλη νύχτα (!)», δήλωσε ο πατέρας του Ραγιάν στον ιστότοπο Le360.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης, υπό την ηγεσία της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας του Μαρόκου, βρίσκονται σε εξέλιξη από το απόγευμα της Τρίτης. Παρά το γεγονός πως έπεσε σε μεγάλο βάθος, πλάνα από κάμερα που κατέβηκε στο πηγάδι, έδειξαν πως το αγόρι είναι ζωντανό και έχει τις αισθήσεις του, αν και φαινόταν να φέρει κάποια ελαφρά τραύματα στο κεφάλι. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι επαρχιακές αρχές επιβλέπουν τις προσπάθειες διάσωσης και ότι δεκάδες αστυνομικές, βοηθητικές δυνάμεις, Βασιλική Χωροφυλακή και αξιωματικοί πολιτικής προστασίας συμμετέχουν τώρα στην επιχείρηση, πλάνα της οποίας έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Μαροκινοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

More than 30 hours, a 5 years-old child named Rayan, fell into a deep well

Now we're all praying for good news

May ALLAH protect and keep him safe

#أنقذوا_ريان

