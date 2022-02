Σεργκέι Ρατζένκο – Κουτσούμπας: Viral ο ιστορικός με αφορμή το… Παπαρατσένκο

Εν μία νυκτί, ο ιστορικός – ερευνητής του Ψυχρού Πολέμου, Σεργκέι Ρατζένκο έγινε viral στην Ελλάδα. Απέκτησε εν μια νυκτί 3.000 Έλληνες ακολούθους, έγινε hasthtag και άνοιξε “διάλογο” μέσω twitter για να απαντήσει στον Γ.Γ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. “Όλοι γελάσαμε, (συμπεριλαμβανομένου και εμού) αλλά τώρα που έγινα hasthtag, ας μιλήσουμε σύντομα για τον πολιτικό διάλογο”, έγραψε ο ιστορικός στο twitter. “Το ενδιαφέρον μου για τη δημοσίευση εγγράφων για τις σχέσεις του ΚΚΕ με τη Σοβιετική Ένωση είναι ιστορικό. Δεν ενδιαφέρομαι (και γνωρίζω και ελάχιστα) για τις τωρινές πολιτικές του ΚΚΕ. Με τη δημοσίευση των εγγράφων, ξεκινάω ενδιαφέρουσες συζητήσεις και συχνά επικοινωνώ με ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Είναι φυσιολογικό” έγραψε ο Ρώσος καθηγητής που διαμένει μόνιμα στις ΗΠΑ και πριν από λίγους μήνες έγινε Wilson E. Schmidt Distinguished Professor του Johns Hopkins School of Advanced International Studies.

My interest in posting documents on relations between KKE & the Soviet Union is historical. I don't care for (and know very little of) current KKE politics. By posting documents, I start up interesting conversations and often connect to people with similar interests. It's normal. — Sergey Radchenko (@DrRadchenko) January 30, 2022

Όταν δημοσιοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter τέσσερα νέα έγγραφα -μετά τον πρόσφατο αποχαρακτηρισμό αρχείων της ΕΣΣΔ- που επιβεβαιώνουν υη στενή σχέση του ΚΚΕ με τη Σοβιετική Ενωση σε όλη τη διάρκεια του Εμφυλίου, ο κ. Κουτσούμπας είπε από το βήμα της Βουλής: “Παπα, παπα, παπα, Παπαρα…τσένκο… Και καλά αυτός ο πώς τον λένε ξένος ιστοριοδίφης… Αλλά οι εγχώριοι επαγγελματίες δημοσιογράφοι της Εστίας, της Δημοκρατίας, άλλων site; Δεν ήξεραν; Δε ρώταγαν; Τώρα φταίω εγώ να πω: Που τα βρήκατε αυτά τα φυντάνια;”.

“Η Σοβιετική Ένωση μου πρόσφερε δωρεάν εμβόλιο εφ’ όρου ζωής κατά του κομμουνισμού”

Ο Ρώσος ιστορικός έγραψε, απαντώντας σε ένα σχόλιο στο twitter: Παρεμπιπτόντως, για όσους υποστηρίζουν ότι είμαι αντι-κομμουνιστής: Συμφωνώ. Βεβαίως είμαι αντι-κομμουνιστής. Έχω από πρώτο χέρι εμπειρία από τη Σοβιετική Ένωση η οποία μου πρόσφερε δωρεάν εμβόλιο εφ’ όρου ζωής κατά του κομμουνισμού. Δεν απαιτείται συμπληρωματική δόση”.

By the way, people who argue that I am an anti-Communist: I agree. Of course, I am an anti-Communist. I have first-hand experience of the USSR, which offered free-of-charge lifetime inoculation against Communism. No boosters required! — Sergey Radchenko (@DrRadchenko) February 1, 2022

“Θαυμάζω τους Έλληνες για τον ενθουσιασμό τους για το παρελθόν”

Ο Ρατζένκο δέχεται καθημερινά πολλά σχόλια από Έλληνες χρήστες και ο ίδιος ανάρτησε δημοσίευμα για τη δήλωση Κουτσούμπα και την παραφθορά του ονόματός του σε “παπαρατσένκο”. “Είναι διασκεδαστικό” έγραψε λέγοντας ότι χαίρεται που έχει μια εποικοδομητική συζήτηση για την ιστορία. “Θαυμάζω τους Έλληνες για τον ενθουσιασμό τους για το παρελθόν”.