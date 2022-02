Νίκος Αντύπας θάνατος: Έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος συνθέτης

Έφυγε από την ζωή ο Νίκος Αντύπας, ο σπουδαίος συνθέτης αμέτρητων επιτυχιών, που με τα τραγούδια του ανέδειξε αρκετούς καλλιτέχνες στην χώρα μας. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έκανε γνωστή την είδηση μέσω του λογαριασμού της στο Instagram, όπου και τον αποχαιρέτησε με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα: «💔Μου είπες «Αλκηστούλα μου Θέλω να αφήσω το αποτύπωμα μου» αυτή η φράση έμελλε να είναι και ο αποχωρισμός μας . Που να το φανταζόμουν 15 μέρες πριν ότι αντί να γράψω τον πρόλογο στα καινούργια σου τραγούδια θα έγραφα τον επίλογο. Τρυφερέ μου φίλε , Καλλιτεχνάρα μου ! Σα το νερό ήρθες και φεύγεις σαν αέρας … και τώρα ποιος θα φέρνει κουλουράκια και κέικ με κανέλλα ? Ποιος θα λέει «Αλκηστούλα μου» και θα γελάει με τη καρδιά του στο Studio?

Νίκο μου τι αποτύπωμα άφησες !!!!!!… 400 και….παραστάσεις με το Ηφαίστειο, 3 δίσκους και 35 χρόνια φιλίας και αγάπης … Νίκο μου βρε άτιμο πλάσμα ήσουν τόσο ήρεμος και όμορφος στην εντατική που για μια στιγμή νόμισα ότι θα άνοιγες τα μάτια και θα μου έλεγες -Χα !! Στην έφερα ! Το πίστεψες εεε! Νίκο μου αδιανόητο Έλα σήκω πάμε να τραγουδήσουμε να κάνουμε όνειρα , να ξεχαστούμε ‘Έλα πάμε στο στέκι μας να φάμε ομελέτες και να πιούμε ζεστή σοκολάτα Έλα να πάμε στη Πράγα και στο Παρισάκι με το διθέσιο και τη Λίνα μας Ένα ένα τα κομμάτια μας αποκολλούνται και γίνονται δορυφόροι στο σύμπαν …. Νίκο μου μεγαλώσαμε ξαφνικά .. Ο, τι αφήσαμε στη μέση θα το ολοκληρώσω στο υπόσχομαι…. Μαρία μου και Εμανουέλλα μου έφυγε ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ « Ελεύθερος ξανά , παντού και πουθενά ο, τι αγαπώ θα σωθεί κι εγώ στο κόσμο θα βγω απ την αρχή …»

Ποιος ήταν ο Νίκος Αντύπας

Ο Νίκος Αντύπας ήταν Έλληνας συνθέτης, ενορχηστρωτής και ντράμερ. Είναι μια από τις εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Υπήρξε μέλος των Socrates (Drank the Conium) στα τύμπανα, ενορχήστρωσε δίσκους των Χάρη & Πάνου Κατσιμίχα και της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, ενώ στη δεκαετία του ’90 κυκλοφόρησε μια σειρά επιτυχημένων δίσκων με την Χαρούλα Αλεξίου και την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, μεταξύ άλλων. Συνεργάστηκε επί σειρά ετών με τη στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Νίκος Αντύπας μπαίνει στην ελληνική δισκογραφία αρχικά σαν drummer, με τους Ιωνάθαν, αργότερα με το σχήμα των Sunset και ύστερα των διάσημων Socrates (Drank the Conium). Αντικαθιστά τον Γιώργο Τρανταλίδη στα ντραμς και μαζί με τους Socrates κυκλοφορούν το άλμπουμ «Waiting for something» τo 1980.

Το 1985, κυκλοφορούν τα «Ζεστά ποτά» των αδερφών Κατσιμίχα, σε ενορχήστρωση του Νίκου Αντύπα, με την συμβολή του μέχρι τότε κιθαρίστα των Socrates, Γιάννη Σπάθα. Ο δίσκος εισάγει έναν πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της εποχής ήχο, βασισμένο τόσο στα κρουστά, όσο και στα ατμοσφαιρικά synthesizer, για να πουλήσει τελικά πάνω από 100.000 εκείνη την περίοδο. Το 1991 ο Νίκος Αντύπας αναλαμβάνει την ενορχήστρωση του δίσκου «Μένω εκτός» της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Στο ένθετο του δίσκου η ερμηνεύτρια δηλώνει: «Ο Νίκος δεν ενορχήστρωσε απλώς. Ανα-σύνθεσε. Αυτός είναι ο σωστός όρος για την παρουσία του σ’ αυτον τον δίσκο».

Συνεργάστηκε με κορυφαίους τραγουδιστές

Το 1992 γράφει και ενορχηστρώνει το «Δι’ ευχών» της Χάρης Αλεξίου, σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Το ηχητικό αποτέλεσμα είναι δυτικό και ηλεκτρονικό και γνωρίζει τεράστια επιτυχία αφού γίνεται ο πρώτος ελληνικός δίσκος που μετά από πολλά χρόνια κυκλοφορεί στην Ιαπωνία, το Βέλγιο, το Ισραήλ και τη Γαλλία. Ακολουθεί το «Έϊ!» (1994) με την Χαρούλα Αλεξίου, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, του Άρη Δαβαράκη και της ίδιας της Αλεξίου. Το 1997 είναι ο συνθέτης του δίσκου «Σαν ηφαίστειο που ξυπνά», σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. Ηχογραφημένο στο Παρίσι, το άλμπουμ γνωρίζει επιτυχία με το «Διθέσιο» και το «Λάβα», ενώ το 1998 παρουσιάζεται και με τη μορφή μουσικής παράστασης σε σκηνοθεσία Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Το 2001 ο Νίκος Αντύπας διασκευάζει το «Mad about you» του Sting για τον δίσκο «Η άσφαλτος που τρέχει» του Γιώργου Νταλάρα, με τον οποίο επρόκειτο να συνεργαστεί ξανά το 2012 στο δίσκο «Τι θα πει έτσι είναι». Στα τέλη του 2002 κυκλοφορεί και το «Οπωσδήποτε παράθυρο», μια από κοινού δουλειά με το Γιάννη Σπάθα, βασισμένη στην παράστασή τους «Neapolis» και σε στίχους Λ.Νικολακοπούλου. Στον δίσκο συμμετέχουν η Ελένη Βιτάλη, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και η Σπείρα Σπείρα, η Τάνια Τσανακλίδου, ο Μανώλης Λιδάκης και ο Πάνος Κατσιμίχας, ενώ ραδιοφωνική επιτυχία γίνεται το «Ναι θα πω» με τη Μελίνα Ασλανίδου. Το 2006 συνεισέφερε συνθετικά στον πρώτο προσωπικό δίσκο της Νάνας Μούσχουρη με τίτλο «Μόνη περπατώ». Το 2008 έγραψε τον δίσκο της Καίτης Γαρμπή «Καινούργια εγώ».