Μπιλ Γκέιτς για πανδημίες: Δυσοίωνη πρόβλεψη

Πριν από πέντε χρόνια, προτού ξεσπάσει η πανδημία της Covid-19, o Μπιλ Γκέιτς είχε σημάνει συναγερμό για την επόμενη «παγκόσμια καταστροφή»: έναν ιό. Και τώρα προειδοποιεί τον κόσμο να προετοιμαστεί για πανδημίες χειρότερες απ’ αυτή που ζούμε εδώ και δύο χρόνια. Ο συνιδρυτής της Microsoft δήλωσε ότι μολονότι οι παραλλαγές Δέλτα και Όμικρον του SARS-CoV-2 είναι από τις πλέον λοιμογόνες στα χρονικά, ο κόσμος ενδεχομένως να αντιμετωπίσει έναν ιό που θα προκαλεί πολύ σοβαρότερη νόσηση και περισσότερους θανάτους.

Σε μια προσπάθεια δραστικής μείωσης στις 100 ημέρες του απαιτούμενου χρόνου για την ανάπτυξη εμβολίου χρόνου ο Συνασπισμός για Καινοτομίες Ετοιμότητας απέναντι σε Επιδημίες (CEPI) – από τους βασικούς εταίρους του μηχανισμού Covax, ο οποίος εξασφαλίζει πρόσβαση στα εμβόλια κατά της Covid-19 σε αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου – προσπαθεί να συγκεντρώσει το ποσό των 3,5 δις. δολαρίων και γι’ αυτό τον σκοπό ο Γκέτις απηύθυνε έκκληση στις κυβερνήσεις ανά την υφήλιο να συνεισφέρουν με δισεκατομμύρια δολάρια στην προετοιμασία για το επόμενο πανδημικό κύμα.

Ο Γκέιτς, συμπρόεδρος του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates διατύπωσε τους φόβους του μετά την δέσμευση του ιδρύματός του και της βρετανικής βιο-ιατρικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Wellcome Trust για προσφορά 300 εκατ. δολαρίων στον CEPI στη μάχη κατά της Covid-19 αλλά και για την προετοιμασία για μελλοντικές πανδημίες.

Ο CEPI ιδρύθηκε πριν από πέντε χρόνια, στη διάρκεια της επιδημίας του Έμπολα κι έχει χρηματοδοτήσει τα εμβολιαστικά προγράμματα της Moderna, της AstraZeneca και της Novavax. Αν και έπλεξε το εγκώμιο του CEPI για τις προσπάθειες ανάπτυξης και διανομής εμβολίων ανά την υφήλιο, που «έκαναν τεράστια διαφορά, σώζoντας πολλές ζωές», ο Γκέιτς θεωρεί ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολλά περισσότερα. «Δεν καταφέραμε να φθάσει η επιθυμητή ποσότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες όσο γρήγορα θα θέλαμε», είπε, τονίζοντας ότι είναι επιτακτική ανάγκη να παρέμβουν φιλάνθρωποι και κυβερνήσεις πλούσιων κρατών για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες στο θέμα του εμβολιασμού και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών: «Δισεκατομμύρια (δολάρια) που δαπανώνται για να σωθούν δεκάδες δις. ζωές και τρις. Δολάρια από οικονομικές ζημιές, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ασφαλιστική πολιτική», επεσήμανε ο Γκέιτς.

In partnership with @wellcometrust, we're each committing $150M to @CEPIvaccines to advance vaccine research and delivery. pic.twitter.com/mjbb3oXeTs

— Gates Foundation (@gatesfoundation) January 19, 2022