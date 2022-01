Νέος αρχηγός ΓΕΑ – ΚΥΣΕΑ 2022: Ποιος είναι ο Θεμιστοκλής Μπουρολιάς

Σήμερα συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την αυτεπάγγελτη αποστρατεία του αντιπτεράρχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη, Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Α/ΓΕΑ) και την επιλογή του Αντιπτεράρχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά ως Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Ποιος είναι ο νέος αρχηγός ΓΕΝ

Γεννήθηκε στην Ηλιούπολη Αττικής. Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1980 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1984.

Είναι απόφοιτος:

της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου

του Squadron Officers School του USAF Air University (USA)

του Σχολείου Αξιωματικών Πληροφοριών

του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους

του Σχολείου Όπλων Τακτικής

του Σχολείου Θαλάσσιας Επιβίωσης

του ASE Survive to Operate Evaluators Course (NSO, Germany)

του Flying Supervisors Course (UK)

του Joint Personnel Recovery Course (PRETC ΜΤΤ, USA)

του JFAC Commanders Course (France)

Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική

Τοποθετήσεις:

Ιανουάριος 2019: Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας

Ιανουάριος 2017 – Ιανουάριος 2019: Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης

Μάρτιος 2016 – Ιανουάριος 2017: Διευθυντής Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΒΚ)

Μάιος 2015 – Μάρτιος 2016 : Διευθυντής της Διεύθυνσης Αμυντικής Πολιτικής του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/Δ4)

Απρίλιος 2013 – Μάιος 2015: Υποδιοικητής στο NATO Combined Air Operations Center -Torrejon (CAOC TJ)

Αύγουστος 2012 – Απρίλιος 2013: Διοικητής της 111 Πτέρυγας Μάχης (ΠΜ)

Ιούλιος 2010 – Αύγουστος 2012: Υποδιοικητής της 115ΠΜ

Νοέμβριος 2007 – Ιούνιος 2010: Σύνδεσμος της Ελλάδας στο US Joint Forces Command/Concept Development and Experimentation

(USJFCOM/J9) στη Virginia των ΗΠΑ

Ιούλιος 2006 – Νοέμβριος 2007: Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων – Εκπαίδευσης της 133 Σμηναρχίας Μάχης

Σεπτέμβριος 2005 – Ιούλιος 2006: Φοίτηση στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου

Ιούλιος 2004 – Σεπτέμβριος 2005: Διοικητής της 115ΠΜ/340Μ

Φεβρουάριος 2003 – Ιούλιος 2004: Αξιωματικός Επιχειρήσεων της 115ΠΜ/340Μ

Ιανουάριος 2002 – Φεβρουάριος 2003: Τμηματάρχης Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων – Εκπαίδευσης της 111ΠΜ

Μάιος 2001 – Δεκέμβριος 2001: Εκπαιδευόμενος 111ΠΜ/Σμήνος Μετεκπαίδευσης (ΣΜΕΤ)

Ιούλιος 1998 – Μάιος 2001: Επιτελής στη Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Β1)

Αύγουστος 1996 – Ιούλιος 1998: Προϊστάμενος στο Γραφείο Τυποποίησης – Αξιολόγησης της 115ΠΜ

Ιανουάριος 1985 – Αύγουστος 1996: Ιπτάμενος Μοίρας 115ΠΜ/345ΜΔΒ

Ιούνιος 1984 – Δεκέμβριος 1984 : Εκπαιδευόμενος 115ΠΜ/ΣΜΕΤ

Πτητικά Καθήκοντα

Έχει συμπληρώσει πάνω από 4450 ώρες πτήσης.

Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: T-41D, T-37B/C, T-2E, A-7H, F-16C/D Block 50 και 52+ και EMB-135.

Προαγωγές:

Ανθυποσμηναγός : 18/05/1984

Υποσμηναγός : 11/06/1987

Σμηναγός : 30/06/1991

Επισμηναγός : 04/06/1996

Αντισμήναρχος : 20/04/2001

Σμήναρχος : 24/03/2008

Ταξίαρχος : 14/03/2013

Υποπτέραρχος : 02/03/2016

Αντιπτέραρχος : 29/01/2019

Μετάλλια – Παράσημα

Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής

Ανώτερος Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα

Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α’ Τάξεως

Διαμνημόνευση Αξίας και Τιμής

Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού – Μεγάλης Μονάδας Β’ Τάξεως

Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως A’ Τάξεως

Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς B’ Τάξεως

Joint Service Commendation (ΗΠΑ)

Gran Cruz del Merito Aeronautico con Distintivo Blanco (Ισπανία)