Μαρίνα Πατούλη Instagram: Τι φόρεσε για μια βόλτα στην παραλία

Η Μαρίνα Πατούλη εντυπωσίασε για ακόμη μια φορά με το σύνολο που επέλεξε να φορέσει.

Η πρώην σύζυγος του Περιφερειάρχη Αττικής, που μας έχει συνηθίσει σε εμφανίσεις σε ιδιαίτερες στιλιστικές επιλογές, αυτή τη φορά επέλεξε να φορέσει ένα συγκεκριμένο χρώμα.

Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες η Μαρίνα Πατούλη αποφάσισε να κάνει την χειμωνιάτικη βόλτα της στη θάλασσα ντυμένη… ανάλογα.

Με total blue σύνολο η ίδια πόζαρε χαμογελαστή δίπλα στη θάλασσα και τράβηξε όλα τα βλέμματα.

«Sunsets are proof that endings can often be beautiful too!!!» έγραψε χαρακτηριστικά στην λεζάντα της φωτογραφίας.

Δείτε την ανάρτηση