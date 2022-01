Ο μπαμπάς μου έφερε το Rafale: Υπέροχα στιγμιότυπα από την τελετή υποδοχής

“Ο μπαμπάς μου….” άρχισε να φωνάζει η μικρούλα μόλις το μαχητικό αεροσκάφος Rafale εμφανίστηκε πάνω από την Τανάγρα. Η μικρή κόρη του πιλότου περίμενε με αγωνία για πάνω από μια ώρα μέχρι να τον δει και να του δώσει τα λουλούδια που κρατούσε στα χέρια της.

“My daddy is there” she screamed when the fighter gets approached Tanagra Airport #Greece

She waited more than one hour to give him the flowers.

The families of these pilots are above any political dispute over the 6 #Rafale pic.twitter.com/nIGkWUMMYi

— Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) January 19, 2022