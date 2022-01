Μαρία Σάκκαρη: Νίκη στην πρεμιέρα του Australia Open

Η Μαρία Σάκκαρη δυσκολεύτηκε αρκετά στην πρεμιέρα του Australia Open κόντρα στην Τατιάνα Μαρία, όμως κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Γερμανίδας και να πάρει την πρόκριση για την επόμνη φάση της διοργάνωσης της Μελβούρνης. Μόλις η κορυφαία Eλληνίδα τενίστρια πέτυχε τον νικητήριο πόντο της και εξασφάλισε την παρουσία της στον β’ γύρο του τουρνουά, γνώρισε την αποθέωση από το ιδιαίτερα θερμό ελληνικό κοινό, που είχε δώσει το παρών στην κερκίδα.

Δείτε τον τελευταίο πόντο της Μαρίας και τους πανηγυρισμούς της… ελληνικής κερκίδας.

Let's get the party started 👏👏@mariasakkari is through to the second round, getting it done in straight-sets over Tatjana Maria 6-4 7-6(2). #AusOpen • #AO2022@wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/iLmbzNxCf0

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2022