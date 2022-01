Self test στον λαιμό: Προειδοποίηση από τον FDA

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι η μακριά μπατονέτα (στυλεός) που περιέχεται στις συσκευασίες των γρήγορων τεστ αντιγόνου για ανίχνευση του κορωνοϊού πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στη μύτη, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, και όχι στον λαιμό, όπως τελευταία κάνουν μερικοί άνθρωποι. Η σχετική ανακοίνωση έγινε μέσω Twitter, μετά από αναφορές ότι ολοένα περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν self test παίρνουν δείγμα από τον λαιμό τους, παρ’ όλο που τα περισσότερα τεστ προορίζονται για λήψη ρινικού δείγματος. Η τάση άρχισε μετά από τη δημοσιοποίηση αρχικών ενδείξεων από μελέτες ότι η παραλλαγή Omicron μπορεί να μην ανιχνευθεί από τα γρήγορα τεστ ιδίως στην αρχική φάση της λοίμωξης και ότι το αποτέλεσμα πιθανώς είναι πιο αξιόπιστο εάν το δείγμα ληφθεί από το στόμα και το σάλιο παρά από τη ρινική κοιλότητα.

Τόνισε ότι έχουν εγερθεί ανησυχίες μήπως κατά λάθος κάποιος άνθρωπος προξενήσει βλάβη στον εαυτό του εάν πάρει δείγμα από τον λαιμό του και συμβούλευσε η λήψη δειγμάτων από τον λαιμό να γίνεται από ειδικό. Η Δρ Έμιλι Βολκ, πρόεδρος του Κολλεγίου των Αμερικανών Παθολόγων, ανέφερε ότι το καλύτερο που έχει να κάνει κανείς είναι να ακολουθεί τις οδηγίες στη συσκευασία του τεστ, όσον αφορά τη λήψη του δείγματος, αλλιώς τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι τα αναμενόμενα.

Please don’t go sticking that #COVID19 testing swab down your throat. Use swabs as instructed: via the nose. https://t.co/m5zK8vvF0h

— U.S. FDA (@US_FDA) January 8, 2022