Αρουραίος που εντόπιζε νάρκες – Καμπότζη: Πένθος για τον “ήρωα” Μαγκάουα, είχε τιμηθεί με χρυσό μετάλλιο

Ένας αρουραίος-ήρωας, που εντόπιζε νάρκες και είχε τιμηθεί στην Καμπότζη για το θάρρος του, αφού έσωσε με το έργο του δεκάδες ζωές, άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Μαγκάουα, ένας αφρικανικός γιγάντιος αρουραίος από την Τανζανία, βοήθησε να αποναρκοθετηθούν 225.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή επιφάνεια ίση με 42 γήπεδα ποδοσφαίρου, κατά τη διάρκεια της πενταετούς καριέρας του. Αφού εντόπισε περισσότερες από 100 νάρκες και άλλα εκρηκτικά, το τρωκτικό «συνταξιοδοτήθηκε» πέρσι τον Ιούνιο.

Ο Μαγκάουα πέθανε «ήσυχα» το Σαββατοκύριακο, σε ηλικία 8 ετών, σύμφωνα με τη βελγική ΜΚΟAPOPO. «Όλοι εμείς στην APOPO λυπούμαστε για την απώλεια του Μαγκάουα και είμαστε ευγνώμονες για την απίστευτη δουλειά που πέτυχε», ανέφερε η οργάνωση. Ο Μαγκάουα φαινόταν να είναι καλά στην υγεία του και πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα του Σαββατοκύριακου παίζοντας με τον συνήθη ενθουσιασμό του. Έπειτα όμως άρχισε να δείχνει κουρασμένος, κοιμόταν συχνά και δεν είχε όρεξη να φάει.

Meet Magawa, he searches for landmines in Cambodia for @HeroRATs.

He's been awarded a gallantry medal by the @PDSA_HQ. 🏅https://t.co/2Q1EGWr9xm pic.twitter.com/Th0Jsrmvrs

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) September 25, 2020