Δωρεάν σελφ τεστ σε μαθητές – καθηγητές: Υπάρχει απόθεμα για τους δικαιούχους

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διάθεση των δωρεάν self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς λίγο πριν από το άνοιγμα των σχολείων. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν διατεθεί περισσότερα από 6 εκατομμύρια self tests σε 1.287.000 δικαιούχους. Δηλαδή 3 στους 4 δικαιούχους μαθητές και εκπαιδευτικούς έχουν πάρει τα self test που τους αναλογούν.

Λόγω της υψηλής ζήτησης σημειώθηκαν κενά σε φαρμακεία και έως αργά το βράδυ και νωρίς σήμερα το πρωί έγιναν οι αναγκαίες ενέργειες ανεφοδιασμού των φαρμακείων από τις φαμακαποθήκες αλλά και από το απόθεμα της πολιτικής προστασίας προκειμένου να καλυφθούν οι όποιες ελλείψεις.

Υπενθυμίζεται πως τα φαρμακεία σήμερα τρίτη ημέρα διάθεσης των self test στους δικαιούχους παραμένουν ανοιχτά έως τις 5-6μμ και συνεχίζουν τη δωρεάν διανομή σε όσους πολίτες δεν έχουν λάβει.

Πάνω από 1 εκατ. self tests αναμένεται να διατεθούν σήμερα

Μάλιστα εκτιμάται ότι σήμερα θα μπορέσουν να διατεθούν πάνω από 1 εκατομμύριο τεστ, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζεται πως υπάρχει το αναγκαίο απόθεμα για την εξυπηρέτηση όλων των δικαιούχων.

Ποιοι δικαιούνται τα self test

Τα τεστ δικαιούνται οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μπορούν να τα προμηθεύονται μέχρι και σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι:

το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο, ενώ για την πρώτη εβδομάδα (10-15/1) το self- test θα πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1), της Τρίτης (11/1) και της Παρασκευής (14/1).

ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.

βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί.

η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία θα γίνεται και κατά την αργία των Θεοφανίων, την Πέμπτη 6/1, από εφημερεύοντα φαρμακεία.

η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr (και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr), από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19

οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν δυο ράπιντ τεστ και ένα σελφ τεστ – όλα με δική τους επιβάρυνση – την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων και συγκεκριμένα το ραπιντ τεστ θα πρέπει πραγματοποιηθεί έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1) και της Παρασκευής (14/1) ενώ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και σελφ τεστ έως 24 ώρες πριν την προσέλευση της Τρίτης (11/1). Από την δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να πραγματοποιούν δύο ράπιντ τεστ την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση της Τρίτης και της Παρασκευής εκάστης εβδομάδας.