Εξέγερση στο Καζακστάν τώρα: Οι στρατιώτες μπορούν πλέον να πυροβολούν ελεύθερα, λέει ο πρόεδρος

Ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις από το «μέτωπο» του Καζακστάν. Όπως μετέδωσε το BBC, ο πρόεδρος Τοκάγιεφ, σε τηλεοπτικό μήνυμά του, δήλωσε ότι οι στρατιώτες μπορούν πλέον να πυροβολούν χωρίς προειδοποίηση τους διαδηλωτές, οι οποίοι παραμένουν στους δρόμους, παρά την άγρια επιχείρηση καταστολής. Σύμφωνα με το Russia Today, στο διάγγελμά του, ο Τοκάγιεφ τόνισε ότι δεν θα μπει σε διαπραγματεύσεις με τους «τρομοκράτες», όπως χαρακτήρισε τους διαδηλωτές. Σε άλλο σημείο ο πρόεδρος του Καζακστάν υποστήριξε ότι «20.000 ληστές» επιτέθηκαν στο Αλμάτι, το επίκεντρο των διαδηλώσεων, ενώ επανέλαβε ότι μέχρι στιγμής έχασαν τις ζωές τους 26 «ένοπλοι κακοποιοί», εννοώντας τους διαδηλωτές, και 18 μέλη σωμάτων ασφαλείας.

Στο τηλεοπτικό του μήνυμα, ο Τοκάγιεφ αναφέρθηκε και στις «ειρηνευτικές δυνάμεις» από τη Ρωσία και άλλα γειτονικά κράτη, λέγοντας ότι έφτασαν στο Καζακστάν μετά από δικό του αίτημα και πως είναι προσωρινά στη χώρα, για να εγγυηθούν την ασφάλεια. Η CSTO (Collective Security Treaty Organisation), με επικεφαλής τη Ρωσία, κατά πληροφορίες έστειλε 2.500 στρατιώτες στο Καζακστάν, με τον Τοκάγιεφ να ευχαριστεί θερμά τον Βλαντιμίρ Πούτιν γι’ αυτή την ενέργεια.

Η αναταραχή στο Καζακστάν ξεκίνησε την Κυριακή όταν η τιμή του υγραερίου (LPG),που χρησιμοποιείται ευρέως σε οχήματα στο Καζακστάν, διπλασιάστηκε. Τότε ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στους δρόμους. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι οι τιμές θα αποκατασταθούν σε διάστημα έξι μηνών, όμως η ανακοίνωση αυτή δεν έπεισε τους διαδηλωτές, που συνέχισαν τις κινητοποιήσεις. Το BBC τονίζει ότι «το Καζακστάν συχνά περιγράφεται ως απολυταρχικό καθεστώς και οι περισσότερες εκλογές κερδίζονται από το πρώτο κόμμα με σχεδόν το 100% των ψήφων. Δεν υπάρχουν ενεργή αντιπολίτευση».

This is what it is like in #Almaty tonight #Kazakhstan pic.twitter.com/L5KfehIrQf

Το υπουργείο Εσωτερικών του Καζακστάν ανακοίνωσε, σήμερα το πρωί, ότι 26 διαδηλωτές, τους οποίους περιγράφει ως «ένοπλους κακοποιούς», σκοτώθηκαν και πάνω από 3.000 εξ αυτών προσήχθησαν. Κατά την ίδια πηγή, περίπου 18 μέλη των σωμάτων ασφαλείας πέθαναν σε συγκρούσεις, ενώ τραυματίστηκαν 748. Η πάλαι ποτέ πολυσύχναστη πλατεία του Αλμάτι, αναφέρει ανταποκριτής του BBC, έχει μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη, με καμένα κτίρια και οχήματα. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται να βγουν έξω, κυρίως τη νύχτα, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Οι ήχοι πυροβολισμών και εκρήξεων θυμίζουν στους ανθρώπους πόσο επικίνδυνο είναι το να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους.

Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας, οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και χθες:

In #Aktau, west #Kazakhstan, the #protest rally appears to be ongoing as of Thursday night, despite the nationwide state of emergency and the night time curfew:

