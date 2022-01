Ελληνοτουρκικά – Δένδιας: Επικοινωνία με την Αμερικανίδα ΥΦΥΠΕΞ, με αιχμές

Την πάγια ελληνική θέση περί της υποστήριξης της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κατα την τηλεφωνική επικοινωνία του με την υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Γουέντι Σέρμαν, αφήνοντας εντούτοις παράλληλα και αιχμές αναφορικά με την προσέγγιση του Κιέβου με την Άγκυρα. Ο κ. Δένδιας ενημέρωσε την Αμερικανίδα υφυπουργό Εξωτερικών στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες, Τρίτη, για την προκλητική ρητορική της Τουρκίας, ενώ συζητήθηκε επίσης η κατάσταση στην Ουκρανία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Όπως αναφέρουν σήμερα διπλωματικές πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στην Ουκρανία, επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας περί της στήριξης της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Παράλληλα, όμως, επεσήμανε ότι η Ουκρανία συνεχίζει να μην ευθυγραμμίζεται με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Δένδιας είχε αφήσει σαφείς αιχμές για την επέκταση των σχέσεων του Κιέβου με την Άγκυρα -παρ’ ότι η Ελλάδα έχει επανειλημμένως στηρίξει την Ουκρανίατα τελευταία χρόνια στο θέμα της προάσπισης της εδαφικής της ακεραιότητας- και ενώπιον του Ουκρανού ομολόγου του, Ντμίτρο Κουλέμπα, κατά την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει τον Ιούλιο στο Κίεβο. Έχοντας αρχικά υπογραμμίσει ότι, πέραν από την ευθυγράμμιση και την αλληλεγγύη της Ελλάδας στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, η Αθήνα έχει τους δικούς της λόγους να υποστηρίζει την εφαρμογή του Δεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ, βασικότερες των οποίων είναι η Κύπρος, ο κ. Δένδιας είχε επισημάνει απευθυνόμενος στον Ουκρανό ομόλογό του:

«Επειδή θέλω πάντοτε να είμαι ειλικρινής, αισθανόμαστε έκπληξη για αυτό όταν η Ουκρανία δεν ευθυγραμμίζεται όπως κάθε χώρα, η οποία θέλει να ενισχύσει το σύνδεσμό της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις αποφάσεις της κοινής εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Και μάλιστα, όσον αφορά ενέργειες που παραβιάζουν κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα χωρών-μελών της Ένωσης και αντιβαίνουν το Διεθνές Δίκαιο. Νομίζω ότι αυτή είναι και η βάση με την οποία, η ίδια η Ουκρανία για τα δικά της δικαιώματα απευθύνεται στη διεθνή σκηνή και έχει την υποστήριξή μας πάνω σε αυτό».

Η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Γουέντι Σέρμαν, αναφέρθηκε από πλευράς της κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Νίκο Δένδια στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. «Σήμερα συνομίλησα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκο Δένδια, αναφορικά με τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη» ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter μετά την ολοκλήρωση της συνομιλίας. «Δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε τους Συμμάχους και τους εταίρους μας στο NATO και να επιλύουμε τις διαφορές με διπλωματία» σημείωσε επίσης η Αμερικανίδα αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο πλευρές συζήτησαν για τη σημασία της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, αλλά και του συντονισμού μεταξύ των ΝΑΤΟϊκών συμμάχων για την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας. Όπως σημειώνεται, «τόνισαν τη σημασία της προώθησης της αλληλεγγύης και της σταθερότητας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Η Γουέντι Σέρμαν και ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισαν επίσης «τη σημασία του συνεχούς συντονισμού μεταξύ των Συμμάχων και των εταίρων του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας πρωτοφανών οικονομικών μέτρων για την αποτροπή της Ρωσίας από περαιτέρω στρατιωτική δράση και επιθετικότητα». Ο Νίκος Δένδιας σε χθεσινή ανάρτησή του επισήμανε πως ενημέρωσε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για την πρόσφατη προκλητική ρητορική της Τουρκίας και πως συνομίλησαν σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Today I spoke with Greek Foreign Minister @NikosDendias about the critical role that Greece plays in promoting security and stability across Europe. We are committed to supporting our @NATO Allies and partners and resolving disputes diplomatically. https://t.co/DedonTuSjq

