Καπιτώλιο επίθεση: Ένας χρόνος από την εισβολή στην καρδιά της αμερικανικής δημοκρατίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ ότι συνιστά μια συνεχή απειλή για την αμερικανική δημοκρατία κι ότι «επιχείρησε να εμποδίσει μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας» την 6η Ιανουαρίου του 2021 με την επίθεση εναντίον του Καπιτωλίου, μια «ένοπλη εξέγερση», σύμφωνα με τον Δημοκρατικό.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία, ένας πρόεδρος όχι μόνο δεν έχασε μια εκλογική αναμέτρηση, επιχείρησε και να εμποδίσει μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας» και οι υποστηρικτές του που επιτέθηκαν εναντίον του Καπιτωλίου, όπου εδρεύει το αμερικανικό Κογκρέσο, «δεν ήταν μια ομάδα τουριστών, ήταν μια ένοπλη εξέγερση», είπε ο Μπάιντεν, σε μια ομιλία που εκφώνησε στο Κογκρέσο.

Here is the truth: The former president of the United States has created and spread a web of lies about the 2020 election.

He’s done so because he values power over principle. Because his bruised ego matters more to him than our democracy or Constitution.

— President Biden (@POTUS) January 6, 2022