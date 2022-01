Δένδιας – Σαουδική Αραβία: Συνάντηση με τον ΥΠΕΞ στου Μαξίμου

Τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊσαλμπίν Φαρχάν υποδέχθηκε ο Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της συνάντησης, που αποτελεί ευκαιρία, σύμφωνα με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, για την προώθηση των στρατηγικών σχέσεων των δύο χωρών, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στις χώρες του Κόλπου αλλά και στη Μέση Ανατολή. «Υποδέχτηκα θερμά τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας Πρίγκιπα @FaisalbinFarhan στην Αθήνα. Η συνάντησή μας είναι μία ευκαιρία για την προώθηση των στρατηγικών σχέσεων και τη συζήτηση των εξελίξεων σε Ανατολική Μεσόγειο, Κόλπο & Μέση Ανατολή» έγραψε ο κ. Δένδιας στο twitter.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα σε διάστημα λιγότερο του ενός έτους (είχε προηγηθεί η συμμετοχή του στο Φόρουμ Φιλίας τον Φεβρουάριο 2021), και έρχεται σε συνέχεια της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, στη Σαουδική Αραβία τον περασμένο Απρίλιο και της ακόλουθης επίσκεψης του πρωθυπουργού τον περασμένο Οκτώβριο.

Απερίφραστα καταδικάζει το υπουργείο Εξωτερικών την αεροπορική απειλή με στόχο την πόλη Ταΐφ της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή αμάχων, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτές οι επιθέσεις αποτελούν ευθείες παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου» υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο Twitter. Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου, ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε «εχθρικό αεροπορικό στόχο» που εκτοξεύτηκε από τους αντάρτες Χούθι εναντίον της πόλης Ταΐφ, στην επαρχία Μάκα.

We unequivocally condemn the recent air threat targeting the city of #Taif in #SaudiArabia and putting at risk the lives of civilians.

These attacks are direct violations of International Law

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 3, 2022