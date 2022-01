Το ομορφότερο εστιατόριο στον κόσμο: Κι όμως, είναι στην Ελλάδα!

Τη λίστα με τα ομορφότερα εστιατόρια στον κόσμο δημοσίευσε η ιστοσελίδα Thetravel και στην κορυφή της βρίσκεται ένα ελληνικό, και μάλιστα στη Σύμη. Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα, το φαγητό είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ταξιδιού και όπως είναι αναμενόμενο, ένας πολύ σημαντικός λόγος για τον οποίο πολλοί άνθρωποι επιλέγουν το συγκεκριμένο μέρος. Όπου κι αν πάνε οι ταξιδιώτες, θα έχουν το προνόμιο να δοκιμάσουν τοπικές κουζίνες και να εκτεθούν σε νέες γεύσεις. Από την ζούγκλα της Κόστα Ρίκα μέχρι τα σαλέ της Ελβετίας, η δοκιμή νέων κουζινών είναι μια συναρπαστική εμπειρία.

Οι γαστρονομικοί ταξιδιώτες αναζητούν διαρκώς νόστιμο φαγητό σερβιρισμένο σε μια όμορφη ατμόσφαιρα. Σε κάθε γωνιά του κόσμου, ένας αφοσιωμένος καλοφαγάς θα βρει ένα εστιατόριο με εκπληκτική γεύση και εντυπωσιακή διακόσμηση. Από τα αμμώδη θέρετρα Nusa Dua έως τις όχθες της Βαλένθια, αυτά είναι μερικά από τα πιο όμορφα εστιατόρια στον κόσμο, σύμφωνα με τους ταξιδιώτες.

«The Secret Garden» στη Σύμη

Στην κορυφή λοιπόν αυτής της λίστας, βρίσκεται ένα ελληνικό εστιατόριο που δεν βρίσκεται σε κάποιο δημοφιλές προορισμό ή την Αθήνα, αλλά στην Σύμη, το πανέμορφο αυτό νησί. Τι γράφει όμως το TheTravel.com για το εστιατόριο «The Secret Garden» στη Σύμη;

«Το Secret Garden προσφέρει αυθεντικό ελληνικό φαγητό στους ταξιδιώτες καθώς και μια ήρεμη ατμόσφαιρα. Πυκνά φυτά που αγκαλιάζουν τους τοίχους αυτού του φιλόξενου εστιατορίου. Οι ταξιδιώτες που θα ακολουθήσουν την ταπεινή πινακίδα από την Οδό Αληθινής θα ανταμειφθούν με μια όμορφα διακοσμημένη τραπεζαρία και αυθεντικά πιάτα σε λογικές τιμές. Οι πελάτες του λένε τα καλύτερα για το υπέροχο φαγητό του, τη ζωντανή μουσική και την εξυπηρέτηση πελατών».

Η λίστα με τα 9 ομορφότερα εστιατόρια στον κόσμο

The Secret Garden, Σύμη

Grotto Tavern, Μάλτα

Eden, Αλβέρτα, Καναδάς

The Grotto, Κράμπι, Ταϊλάνδη

Craft English Garden, Μπίρμιγχαμ, Μεγάλη Βρετανία

Shamsha, Βαλένθια, Ισπανία

Mandhoo Spa Restaurant, Μαλδίβες

The Grand Getaway, Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία

Koral Restaurant, Μπαλί, Ινδονησία