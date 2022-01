Ξύλο για το σελφ τεστ: Τι λέει ο δικηγόρος του 46χρονου, που κατηγορείται από την σύζυγό του

Ένα ακόμα περιστατικό καταγγελλόμενης ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τα τελευταία 24ωρα τις Αρχές, μετά από καταγγελία γυναίκας ότι τη χτύπησε ο σύζυγός της για ένα θετικό self test. Ο άνδρας, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η γυναίκα, τη χτύπησε όταν του ζήτησε να φύγει από το σπίτι, καθώς self test που έκανε εκείνος, βγήκε θετικό. Ο δικηγόρος του 46χρονου μίλησε σήμερα στον ΑΝΤ1, λέγοντας πως η γυναίκα ήταν εμβολιασμένη και ο σύζυγος ανεμβολίαστος. Εκείνη, το τελευταίο διάστημα, απέφευγε να έχουν ερωτικές επαφές, επειδή εκείνος δεν είχε εμβολιαστεί. Κάποια μέρα, τελικά, ο άνδρας έκανε το εμβόλιο και τότε εκείνη του ζήτησε να υποβληθεί σε self test, πριν να έχουν περαιτέρω επαφές. Το τεστ βγήκε θετικό και αυτό προκάλεσε μεγάλη ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι.

Τι υποστηρίζει η πλευρά του άνδρα

Η πλευρά του άνδρα, όπως λέει ο δικηγόρος του, υποστηρίζει ότι υπήρξε διαπληκτισμός και αντάλλαξαν κουβέντες, αλλά δεν υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος της συζύγου. Επίσης, διευκρίνισε ότι το δεύτερο self test που έκανε ο 46χρονος βγήκε αρνητικό. Ο δικηγόρος λέει πως δεν είναι μια απλή υπόθεση, καθώς εάν γίνει μήνυση από τη γυναίκα, ο άνδρας πλέον «διώκεται αυτεπαγγέλτως και δεν μπορεί να ανακαλέσει την καταγγελία η σύζυγος του». Οι δύο τους έχουν ένα παιδί και αυτή τη στιγμή δεν μένουν στο ίδιο σπίτι.