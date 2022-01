Κορονοϊός – Ισραήλ: «Florona», τι είναι ο συνδυασμός γρίπης και Covid

Ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα προκαλεί ο αποκαλούμενος ιός «florona» ή «flurona» (flu + corona), ένας συνδυασμός γρίπης και κορονοϊού, το πρώτο κρούσμα του οποίου εντοπίστηκε στο Ισραήλ. Την περίπτωση ταυτόχρονης νόσησης από γρίπη και κορονοϊό αποκάλυψε η ισραηλινή εφημερίδα Υediot Ahronot, αναφέροντας πως η ασθενής είναι μια έγκυος στην πόλη Πετάχ Τίκβα. Η γυναίκα εισήχθη τις προηγούμενες ημέρες στο Ιατρικό Κέντρο Rabin της πόλης για να γεννήσει, και εκεί διαπιστώθηκε πως έχει προσβληθεί και από τους δύο ιούς.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ έχει θέσει στο μικροσκόπιο τη μοναδική αυτή περίπτωση της florona», ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταλήξει σε κάποια συμπέρασμα, π.χ. αν η ταυτόχρονη προσβολή από γρίπη και κορονοϊό μπορεί να προκαλέσει περισσότερο σοβαρή λοίμωξη. Αξιωματούχοι εκτιμούν πως και άλλοι ασθενείς μπορεί να έχουν κολλήσει και τους δύο ιούς. Πάντως, η νεαρή γυναίκα -που φέρεται να είναι ανεμβολίαστη- είναι σε καλή κατάσταση και αναμένεται σήμερα, Σάββατο 1 Ιανουαρίου, να πάρει εξιτήριο μαζί με το μωρό της. Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες η εφημερίδα The Jerusalem Post είχε μιλήσει για αύξηση των κρουσμάτων γρίπης στη χώρα. Μάλιστα, 280 άτομα χρειάστηκε να νοσηλευθούν για να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα.

Όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, η εξέλιξη με τον συνδυασμό γρίπης και κορονοϊού προκάλεσε πλήθος σχολίων στα social media και δη στο Twitter, με τη florona να γίνεται από τα πιο δημοφιλή trends.

«Μην είστε φλορόνοι ρε», έγραψε μία χρήστης του Twitter.

«Εκεί που έχει ελπίδες για ένα καλύτερο 2022 διαβάζεις “καταγράφηκε η πρώτη μόλυνση από τη λεγόμενη νόσο «Florona», η οποία είναι διπλή μόλυνση με κορονοϊό και γρίπη» #florona, αναφέρεται σε ένα tweet.

«Το #florona πάντως είναι ωραίο όνομα για κοκτέιλ», σχολίασε ένας άλλος.

«Χαχα ο κορονοϊός έγινε φλώρος!!!! #florona », έγραψε κάποιος αστειευόμενος.

«Φεύγει ο κορώνα έρχεται η #florona λέει γρίπη με κορονοϊό μαζί πρώτο κρούσμα στο Ισραήλ Καλή Χρονιά να έχουμε 😭», σχολίασε ένας άλλος χρήστης του Twitter.

The flu and covid linked up to make #florona IM SICK OF IT! pic.twitter.com/jNw2NB5ZVo

— Micxh (@IamMicxh) January 1, 2022