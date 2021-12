Πυροβολισμοί – Λος Άντζελες: Αστυνομικοί πυροβολούν ύποπτο – Σκοτώνουν καταλάθος 14χρονη

Βίντεο που καταγράφει την τραγική στιγμή κατά την οποία αστυνομικοί πυροβολούν ύποπτο σε κατάστημα ρούχων, σκοτώνοντας άθελά τους μια 14χρονη κοπέλα που βρισκόταν στο δοκιμαστήριο από πίσω του, έδωσε στη δημοσιότητα το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες. Το περιστατικό, που έχει προκαλέσει σάλο στην αμερικανική κοινή γνώμη και για το οποίο διεξάγεται έρευνα, συνέβη στις 23 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί πήγαν σε ένα κατάστημα ενδυμάτων στο Βόρειο Χόλιγουντ, κοντά στο Λος Άντζελες, όπου ήταν σε εξέλιξη μια «ένοπλη ληστεία».

Φτάνοντας εκεί, είδαν μια αιμόφυρτη γυναίκα, που έφερε πολλά τραύματα, σε μικρή απόσταση από έναν ύποπτο. Άνοιξαν πυρ εναντίον του άνδρα αυτού και τον σκότωσαν επί τόπου. «Εν αγνοία των αστυνομικών, ένα κορίτσι 14 ετών, η Βαλεντίνα Ορεγιάνα-Περάλτα βρισκόταν στο δοκιμαστήριο, στην άλλη πλευρά ενός τοίχου, ακριβώς πίσω από τον ύποπτο», έγραφε η ανακοίνωση της αστυνομίας. Μόνο αφού εξουδετέρωσαν τον άνδρα αντιλήφθηκαν ότι η έφηβη είχε χτυπηθεί θανάσιμα από μια σφαίρα.

Σύμφωνα με την Independent, η αστυνομία πυροβόλησε τρεις φορές ενάντια του 24χρονου υπόπτου, Ντάνιελ Ελένα-Λόπεζ, ο οποίος φέρεται να είχε μπει στο κατάστημα της αλυσίδας Μπέρλινγκτον με ένα σορτς και φανελάκι, μαζί με το ποδήλατό του. Μετά από λίγη ώρα στο κατάστημα, ο νεαρός άνδρας (που φερόταν πολύ παράξενα σύμφωνα με μαρτυρίες) έγινε επιθετικός και άρχισε να πετάει αντικείμενα στους άλλους πελάτες, και να κραδαίνει το λουκέτο του ποδηλάτου του, τραυματίζοντας μερικές γυναίκες που πέρασαν από κοντά του.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα βλέπουμε τους αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο όπου βρίσκεται πεσμένη κάτω μια γυναίκα, την οποία είχε τραυματίσει προηγουμένως ο Ελένα-Λόπεζ. Η φωνή ενός αστυνομικού ακούγεται να λέει «Πάρτε την από ‘δω», ενώ ένας άλλος φωνάζει «τη χτυπάει τώρα στη δεξιά πλευρά» και «αιμορραγεί». Ο ύποπτος εμφανίζεται να στέκεται μερικά μέτρα μακριά από την τραυματισμένη γυναίκα, που είναι πεσμένη κάτω. Αφού τον πλησιάζει ένας αστυνομικός, πυροβολεί τρεις φορές προς τη μεριά του, τραυματίζοντας θανάσιμα τον ύποπτο και σκοτώνοντας την άτυχη έφηβη που βρισκόταν στο δοκιμαστήριο, ακριβώς από πίσω του.

Just days before Christmas, Valentina Orellana-Peralta was trying on Quinceañera dresses w/ her mom when police started shooting at a suspect outside of the dressing rooms. A stray bullet from an officer’s assault rifle struck & killed Valentina. Her death was preventable! pic.twitter.com/4FLs3WVrbj

— Ben Crump (@AttorneyCrump) December 28, 2021