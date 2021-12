Καραντίνα για ασυμπτωματικούς: Οι αλλαγές στο πρωτόκολλο

Την απόφαση να μειωθεί το διάστημα της καραντίνας στις πέντε από τις δέκα ήμερες για όσους ασθενείς δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, έλαβε η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων η οποία συνεδριάζει σήμερα. Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ είχε αναφέρει ότι μετά το πέρας των 5 ημερών σε απομόνωση πιθανόν να υπάρχει και σύσταση για χρήση μάσκας για άλλες πέντε ημέρες. Σημειώνεται ότι αντίστοιχη απόφαση έχουν λάβει και οι υγειονομικές Αρχές των ΗΠΑ.

To Κέντρo Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ανακοίνωσε “Δεδομένων των όσων γνωρίζουμε επί του παρόντος για τον COVID-19 και τη μετάλλαξη Όμικρον, το CDC μειώνει τον συνιστώμενο χρόνο απομόνωσης από 10 ημέρες για άτομα με COVID-19 σε 5 ημέρες, εάν είναι ασυμπτωματικά, ακολουθούμενες από 5 ημέρες χρήσης μάσκας όταν βρίσκονται γύρω από άλλους. Η αλλαγή υποκινείται από την επιστήμη που αποδεικνύει ότι η πλειονότητα της μετάδοσης του SARS-CoV-2 συμβαίνει νωρίς στην πορεία της νόσου, γενικά 1-2 ημέρες πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων και 2-3 ημέρες μετά. Ως εκ τούτου, τα άτομα που είναι θετικά θα πρέπει να απομονώνονται για 5 ημέρες και εάν είναι ασυμπτωματικά εκείνη τη στιγμή μπορεί να διακόψουν την απομόνωση και να συνεχίσουν να φορούν μάσκα για 5 ημέρες για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης άλλων”.

CDC has shortened the recommended time for #COVID19 isolation and quarantine. Learn more about what to do if you test positive or have close contact with someone who tested positive for COVID-19: https://t.co/ScxsyrZI16.

— CDC (@CDCgov) December 27, 2021