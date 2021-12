Μακάμπι Τελ Αβίβ: Θα συνεδριάσει σύντομα η διοίκηση για τον Σφαιρόπουλο

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ συνεχίζει να διανύει μια πολύ κακή αγωνιστική περίοδο, καθώς μετά τις συνεχόμενες ήττες στη Euroleague, έφτασε να χάνει και στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Η «ομάδα του λαού» είχε ακόμα ένα αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς αυτή τη φορά έχασε στο εγχώριο ντέρμπι με την Χάποελ και μάλιστα με ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο. Όπως είναι λογικό μαζεύονται «μαύρα» σύννεφα πάνω από τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, ο οποίος ακόμα δεν έχει βρει τρόπο για να επαναφέρει τον σύλλογο στον δρόμο των επιτυχιών.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ρεπορτάζ, η διοίκηση της Μακάμπι αναμένεται να συνεδριάσει σύντομα ώστε να αποφασιστεί το μέλλον του Έλληνα τεχνικού στο Τελ Αβίβ, ενώ είναι πολύ πιθανό όλα να κριθούν από το αποτέλεσμα της επικείμενης αναμέτρησης με τη Μονακό για τη Euroleague.

Ioannis Sfairopoulos bench is in a very difficult situation after the lost against Hapoel. Crucial meeting for Maccabi management soon. Seems like game against Monaco in EuroLeague is the last chance.#MaccabiTelAviv #Maccabi #TelAviv #EuroLeague #מַכַּבִּי #Transfers

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 26, 2021