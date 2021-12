Κόντρες στην τηλεόραση 2021: Τα πρόσωπα της ελληνικής σόουμπιζ που ήρθαν σε αντιπαράθεση

Και το 2021 δεν έλλειψαν οι κόντρες μεταξύ γνωστών προσώπων από την ελληνική σόουμπιζ. Ποιες ήταν αυτές που απασχόλησαν περισσότερο; Στην εκπομπή «Ποιος είναι Πρωινιάτικα» παρουσιάστηκε σήμερα μια… μίνι λίστα με τις κόντρες που απασχόλησαν περισσότερο την ελληνική σόουμπιζ. Αλλες μικρότερης έντασης, άλλες μεγαλύτερης, γνωστά πρόσωπα από το χώρο της τηλεόρασης κοντραρίστηκαν ανοιχτά με συναδέλφους τους ή άλλα γνωστά πρόσωπα και μάλιστα δημοσίως. Γνωστά πρόσωπα που διαφώνησαν έντονα, για διάφορα θέματα και αντάλλαξαν… πυρά μεταξύ τους δημοσίως.

Τα πρόσωπα της ελληνικής σόουμπιζ που ήρθαν σε αντιπαράθεση

Γιώργος Τσαλίκης vs Γρηγόρη Γκουντάρα και Ναταλί Κάκκαβα

Ιωάννα Μαλέσκου vs Κατερίνα Καινούργιου

Μαρίνα Πατούλη vs Θάνος Πετρέλης

Νίκος Μουτσινάς vs Γρηγόρη Γκουντάρα και Ναταλί Κάκκαβα

Νίκος Μουτσινάς vs Γιώργος Καπουτζίδης

Λάκης Γαβαλάς vs Τρύφωνας Σαμαράς

Μάρα Μεϊμαρίδη vs Μαρία Μπακοδήμου

Χάρης Βαρθακούρης vs Άννα Μαρία Ψυχαράκη

Ο Γιώργος Τσαλίκης και το ζευγάρι Γρηγόρη Γκουντάρα και Ναταλί Κάκκαβα διαφώνησαν ανοιχτά για την παρουσίαση του Big Brother.

Ιωάννα Μαλέσκου και Κατερίνα Καινούργιου αντάλλαξαν πυρά on air για την πληροφορία που μετέφερε η Κατερίνα Καινούργιου ότι την εκπομπή της Μαλέσκου στο ΣΚΑΪ θα πάρει ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Μαρίνα Πατούλη και Θάνος Πετρέλης τσακώθηκαν για το… J2Us και συγκεκριμένα για ένα τραγούδι.

Νίκος Μουτσινάς και το ζεύγος Γκουντάρα Κάκαβα τσακώθηκαν επίσης με αφορμή μια ατάκα, με αποτέλεσμα να ανταλλάσσουν… τηλεοπτικές σπόντες.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης τα έβαλε με τον Νίκο Μουτσινά για το γεγονός ότι δεν του αρέσει το περιεχόμενο της εκπομπής του λέγοντας ότι δεν του αρέσει να κοροϊδεύουν ανθρώπους. Ο Μουτσινάς το σχολίασε με τον τρόπο του.

Λάκης Γαβαλάς και Τρύφανας Σαμαράς τσακώθηκαν για τις τσάντες τους και την τηλεοπτική παρουσία του δεύτερου…

Η Μάρα Μεϊμαρίδη και η Μαρία Μπακοδήμου συνυπήρξαν στο J2Us μάλλον όχι με τόσο αρμονικό τρόπο.

Σίγουρα αρμονική δεν ήταν και η σχέση ανάμεσα σε Χάρη Βαρθακούρη και Αννας Μαρίας Ψυχαράκη στο J2US.