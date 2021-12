Ολυμπιακός: Day off μετά τον θρίαμβο

Ο Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο παρκέ του ΟΑΚΑ, επικρατώντας δίκαια με 84-65 για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague επί του Παναθηναϊκού, και διατηρήθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 12-5 στο τέλος του πρώτου γύρου της διοργάνωσης. Όπως ήταν φυσικό, το κλίμα ήταν πανηγυρικό, με τους Ερυθρόλευκους να παίρνουν «εκδίκηση» για την εντός έδρας ήττα του πρωταθλήματος και να κάνουν καλά Χριστούγεννα, όπως τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι αναρτήσεις της ΚΑΕ, η οποία μία ημέρα μετά το θρίαμβο ανάρτησε gif στο οποίο ο Κώστας Σλούκας στέλνει τα φιλάκια του στην κάμερα μετά τη νίκη επί του «αιωνίου» αντιπάλου.«Καλημέρα! Ύστερα από μια εξαιρετική βραδιά και εν αναμονή μιας σπουδαίας ημέρας! Ρεπό!» αναφέρεται στο tweet.

Kalimera! 😃

When you had a great night and you are going to have a great day too!!! Day Off!!!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacosBC #TogetherWeFight pic.twitter.com/SRpIaPs0KK

