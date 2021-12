Δωρεάν σελφ τεστ για γιορτές – πλατφόρμα: Πώς θα διατεθούν, όλες οι πληροφορίες

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη διάθεση από τα φαρμακεία δύο δωρεάν self tests. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ, «τo σύστημα Διάθεσης Self-Test άνοιξε σήμερα Τετάρτη 22/12/2021 8:00 έως και Παρασκευή 31/12 20:00. Θα διανέμονται δύο (2) self test σε όλους τους πολίτες άνω των 5 ετών». Όπως ανακοίνωσε χθες Τρίτη (21/12) ο πρωθυπουργός, οι πολίτες καλούνται να κάνουν το πρώτο self test πριν από το εορταστικό τραπέζι, την οικογενειακή συγκέντρωση ή τη βραδινή έξοδο και το δεύτερο αμέσως μετά τη λήξη των εορτασμών για την έλευση του νέου έτους, με στόχο την καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση. Η κυβέρνηση, επιπλέον, καλεί τους πολίτες να κάνουν επιπρόσθετα self test όποτε κρίνουν ότι απαιτείται-δηλαδή προ άλλων μεγάλων συναθροίσεων ή εξόδων. Τα self test θα δίνονται από τα φαρμακεία στους πολίτες με τη χρήση ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ (προσωρινού ΑΜΚΑ).

Ισχυρή σύσταση για self test στα ρεβεγιόν

Ωστόσο, εκείνο το οποίο έκανε ήταν να προχωρήσει σε ισχυρή σύσταση διενέργειας self test για όσους θα επιλέξουν χώρους διασκέδασης, όπου παρατηρείται συνωστισμός. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα, προκειμένου να δοθούν δύο δωρεάν self test στους πολίτες, μέσα στις γιορτές. Αυτός θα είναι και ο οδικός χάρτης των μέτρων ενόψει της εορταστικής περιόδου, με την κυβέρνηση να μην ακολουθεί τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες λαμβάνουν όλο και πιο σκληρά μέτρα λόγω της ραγδαίας επέλασης της μετάλλαξης Όμικρον.

Νέα μέτρα προ των πυλών – Τι εξετάζει η κυβέρνηση για μετά τις γιορτές

Ωστόσο, με τη μετάλλαξη Όμικρον να σαρώνει και τις ενδείξεις να φαίνονται ανησυχητικές, η κυβέρνηση εξετάζει ήδη νέα μέτρα, που θα αφορούν τις πρώτες μέρες του νέου έτους. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο, αναλύοντας ένα σχέδιο δύο φάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, άφησε ορθάνοικτο το ενδεχόμενο για τη λήψη νέων μέτρων, ανάλογα και με τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Τηλεργασία και ωράριο στη διασκέδαση από το 2022

Η δεύτερη φάση της άμυνας έναντι της μετάλλαξης Όμικρον «αφορά τις πρώτες εβδομάδες του 2022». Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, «ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας έχουμε στη διάθεσή μας ένα εύρος επιλογών, όπως η επέκταση της τηλεργασίας, οι ρυθμίσεις ωραρίων στην εστίαση και τη διασκέδαση. Όχι, πάντως, αναστολή της λειτουργίας των σχολείων». Στο τραπέζι των συζητήσεων έχει πέσει και κάθε άλλο μέτρο που μπορεί να καθυστερήσει την κυριαρχία της νέας μετάλλαξης στην κοινότητα και να ανακόψει μια πολύ πιθανή έξαρση κρουσμάτων, ειδικότερα μετά τις γιορτές. «Η κατάσταση είναι δυναμική και κινούμαστε αναλόγως», σημείωνε στο iefimerida.gr συνεργάτης του πρωθυπουργού.

Τα μέτρα που βρίσκονται στο «τραπέζι» είναι:

Περιορισμός στο ωράριο των καταστημάτων εστίασης και των κέντρων διασκέδασης με κλείσιμο στις 12 τα μεσάνυχτα, όπως έγινε και το καλοκαίρι στα νησιά που είχαν μεγάλο ιικό φορτίο.

Επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στις ηλικίες 50-60 ετών.

Διεύρυνση της τηλεργασίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε ποσοστό έως 60%.