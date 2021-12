Rafale Dassault: Το «καταδικασμένο” μαχητικό μετρά σερί νίκες

Η πρόσφατη «βόμβα» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη διεθνή αγορά με την προμήθεια των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale 4++ γενιάς σηματοδοτεί μια νέα εποχή» στην οποία έχουν εισέλθει οι «ριπές ανέμου» της Dassault. Το αεροσκάφος που κάποτε αποκαλούσαν «καταραμένο» και «καταδικασμένο» πλέον έχει μετρήσει «σερί νίκες» και θεωρείται ένα από τα πιο περιζήτητα μαχητικά στον κόσμο, με τους αναλυτές να λένε χαρακτηριστικά ότι τα Rafale έχουν «αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες τους». Υπήρξαν αρκετές στιγμές στο παρελθόν, που η γαλλική πολιτική ηγεσία έπρεπε να ξεκινήσει εκτεταμένο διάλογο με χώρες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά των προηγμένων αεροσκαφών, ωστόσο πάντα κάτι «χαλούσε» τις διαπραγματεύσεις και τελικά «έπεφταν στο κενό».

Στο πλαίσιο αυτό, αναλυτές εκτιμούν ότι η Γαλλία έχει δαπανήσει περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια για το πρόγραμμα ανάπτυξης των Rafale, ένα τεράστιο ποσό που είχε, μεταξύ άλλων, προκαλέσει μείζον πολιτικό ζήτημα για τον, τότε, Πρόεδρο Σαρκοζί, σε μια χρονική συγκυρία όπου η χώρα αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες. Και οι αποτυχίες στις όποιες προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνιών με στόχο την εξαγωγή των Rafale δεν βοήθησαν την κατάσταση.

Παρά το γεγονός ότι οι «ριπές ανέμου» έχουν αποδείξει την αξία τους σε πεδία επιχειρήσεων ήδη από το 2006 στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη και στο Μάλι, αυτό δεν σταμάτησε τον Γάλλο Υπουργό Άμυνας να δηλώσει το 2011 ότι αν δεν καταφέρουν σύντομα να βρουν «πελάτη», τότε η παραγωγή των Rafale θα μπορούσε να σταματήσει.

η Βραζιλία προτίμησε τα σουηδικά Gripen,

η Νότια Κορέα αγόρασε τα F-15K «Slam Eagle»,

η Σιγκαπούρη πήρε τα F-15SG «Strike Eagle»

το Μαρόκο επέλεξε τα F-16C/D

το Ομάν προμηθεύτηκε τα Eurofighter Typhoon

Ωστόσο, μετά το 2015 όλα άλλαξαν για την Γαλλία και την Dassault. Ήταν πραγματικά μια χρονιά «ορόσημο» αφού μέσα σε ένα έτος οι Γάλλοι κατάφεραν να κλείσουν «συμφωνίες – μαμούθ» με την Αίγυπτο, την Ινδία και το Κατάρ για την προμήθεια των Rafale, οι οποίες μετά από λίγα χρόνια «τροποποιήθηκαν» με θέμα την προμήθεια ακόμα περισσότερων αεροσκαφών. Ειδικότερα, το Κάιρο αρχικά απέκτησε 24 Rafale αξίας 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και τον περασμένο Μάιο είπε το «ναι» για ακόμα 30 μαχητικά, με τη συμφωνία να τίθεται σε ισχύ πριν από ένα μήνα.

Σε ό,τι αφορά το Κατάρ, η αρχική συμφωνία, αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων αφορούσε 24 Rafale και το 2018 έγινε παραγγελία για ακόμα 12 γαλλικά μαχητικά, ενώ ακόμα υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας περαιτέρω 36 αεροσκαφών. Από την άλλη, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε το 2015, όπως προαναφέρθηκε, την ιστορική συμφωνία με την Dassault η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε με την παράδοση 36 μαχητικών (αρχικά υπήρξαν συζητήσεις για την παράδοση συνολικά 126 μαχητικών), ωστόσο η Γαλλία δεν το «έβαλε κάτω» και πλέον συμμετέχει στον περίφημο διαγωνισμό MMRCA 2.0 της Πολεμικής Αεροπορίας της Ινδίας, ο οποίος «τρέχει ακόμα» και αφορά την προμήθεια 114 μαχητικών αεροσκαφών.

The first 5 #IAF #Rafales have taken off from Dassault Aviation Facility, Merignac, #France today morning. These 5 include 3 single-seater and 2 twin-seater aircraft. The ferry is planned in two stages & is being undertaken by IAF pilots. 1/2#RafaleJet pic.twitter.com/0TWU5zlgvQ

