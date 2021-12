Αστυνομικός σκότωσε Αφροαμερικανό: «Μπέρδεψα το τέιζερ με το όπλο»

Μια λευκή αστυνομικός που δικάζεται στη Μινεάπολη επειδή σκότωσε έναν νεαρό Αφροαμερικανό, τον περασμένο Απρίλιο, αφηγήθηκε σήμερα, στην κατάθεσή της, πώς ένας συνηθισμένος τροχονομικός έλεγχος μετατράπηκε σε «χάος» μέσα σε λίγα λεπτά. Η Κιμ Πότερ, 49 ετών, κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Η ίδια υποστηρίζει ότι πυροβόλησε με το υπηρεσιακό περίστροφό της, νομίζοντας ότι επρόκειτο για το όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (τέιζερ), για να ακινητοποιήσει τον 20χρονο Ντόντε Ράιτ, που αντιστεκόταν στη σύλληψή του, στο Μπρούκλιν Σέντερ, στα προάστια της πόλης αυτής. «Προσπαθούσαμε να τον εμποδίσουμε να φύγει και τότε έγινε χάος. Θυμάμαι ότι φώναξα «τέιζερ, τέιζερ, τέιζερ» (…) και ο συνάδελφός μου είπε ότι τον πυροβόλησα», είπε η Πότερ, ξεσπώντας σε λυγμούς. Διαβεβαίωσε ότι δεν θυμάται με ακρίβεια τι συνέβη στη συνέχεια. «Ήρθε ένα ασθενοφόρο για μένα, δεν ξέρω για ποιον λόγο, μετά βρέθηκα στο αστυνομικό τμήμα» είπε.

Στις 11 Απριλίου η αστυνομικός και ένας συνάδελφός της περιπολούσαν όταν αποφάσισαν να ελέγξουν τον οδηγό ενός οχήματος που είχε διαπράξει μια τροχαία παράβαση ήσσονος σημασίας. Όταν διαπίστωσαν ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα, επιχείρησαν να τον συλλάβουν.

«Μερικές φορές υπάρχουν όπλα στο αυτοκίνητο, οι άνθρωποι δεν είναι συνεργάσιμοι, δεν γνωρίζουμε ποιον ελέγχουμε», εξήγησε. Ο νεαρός, που δεν οπλοφορούσε, δεν επέτρεψε να του περάσουν χειροπέδες και πάτησε γκάζι για να φύγει. Η Πότερ τότε τράβηξε το όπλο της, νομίζοντας όπως λέει ότι ήταν το τέιζερ. Σε ένα βίντεο από τη σκηνή, ακούγεται να φωνάζει πολλές φορές «τέιζερ», προτού να πυροβολήσει τον Ράιτ και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Η υπόθεση αυτή προκάλεσε σάλο επειδή σημειώθηκε την περίοδο που στη Μινεάπολη δικαζόταν ο Ντέρεκ Σόβιν, ο αστυνομικός που σκότωσε τον Αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ, τον Μάιο του 2020. Μετά τον θάνατο του Ράιτ οργανώθηκαν πολλές κινητοποιήσεις, που συνοδεύονταν κάποιες φορές από επεισόδια, στο Μπρούκλιν Σέντερ, μέχρι που η Πότερ συνελήφθη και τα πνεύματα ηρέμησαν.

The way they cry on demand when they’re the one who’s alive and a black person #DaunteWright was killed for no reason. #KimPotterTrial #PoliticsOnMyMind pic.twitter.com/69XD8TbbMd

— Politics on My Mind (@PoliticsOnMyMnd) December 17, 2021