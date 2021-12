Ινδός βουλευτής για βιασμούς: Μια φρικτή δήλωση και μια ανόητη συγγνώμη

Σάλο και κατακραυγή προκάλεσε ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης στην πολιτεία Καρνατάκα της νότιας Ινδίας με το σχόλιο που έκανε για τον βιασμό. “Υπάρχει ένα ρητό ότι όταν ο βιασμός είναι αναπόφευκτος, ξαπλώστε και απολαύστε τον», είπε ο Ramesh Kumar απαντώντας στον συνομιλητή του Vishweshwar Hegde Kageri για το χάος στην πολιτειακή συνέλευση. Ο συνομιλητής του και ορισμένοι άλλοι γέλασαν. Όμως το σχόλιό του προκάλεσε οργή και ο ίδιος αναγκάστηκε να απολογηθεί. Είπε ότι ζητά συγγνώμη «από τα βάθη της καρδιάς του» από όποιον πληγώθηκε από το σχόλιό του. «Δεν είχα καμία πρόθεση να προσβάλω τις γυναίκες, ή να μειώσω το κύρος της συνέλευσης ή να αστειευτώ γι’ αυτό το θέμα. Δεν είχα κανένα απώτερο κίνητρο» ισχυρίστηκε. Το αμφιλεγόμενο σχόλιό του έγινε όταν ο Vishweshwar Hegde Kageri εξέφρασε την αδυναμία του να μην μπορεί να ελέγξει τους βουλευτές.

Γυναίκες βουλευτές από το κυβερνών κόμμα Bharatiya Janata (BJP) και από το κόμμα του Kumar έκανα λόγο για «αναισθησία» του βουλευτή και απείλησαν να διαμαρτυρηθούν εναντίον του. «Φαίνεται ότι δεν σέβεται τις γυναίκες», δήλωσε η βουλευτής του BJP, Poornima Srinivas, επικρίνοντας όλους, όσοι γέλασαν. «Μια γυναίκα που αντιμετωπίζει σεξουαλική επίθεση υφίσταται τραύμα σε όλη της τη ζωή. Είναι λάθος να χρησιμοποιείται αυτό ως αναλογία για κάτι άλλο», δήλωσε η βουλευτής του Κογκρέσου, Roopakala M. Την Παρασκευή, ο Kageri απέρριψε αιτήματα γυναικών βουλευτών να μιλήσουν για το θέμα, λέγοντας ότι ο Kumar είχε ζητήσει συγγνώμη.

I would like to express my sincere apologies to everyone for the indifferent and negligent comment I made in today’s assembly about “Rape!” My intention was not trivialise or make light of the heinous crime, but an off the cuff remark! I will choose my words carefully henceforth!

