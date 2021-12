Κακοποίηση 7χρονου Τόνι: Έχασε τα δύο του πόδια, αλλά θα σώσει χιλιάδες παιδιά με το έργο του

«Κανείς δεν μ’αγαπάει»… ποιος θα φανταζόταν ότι λίγο καιρό μετά τη σπαρακτική αυτή φράση του εξάχρονου Άρθουρ που πέθανε ύστερα από τα βασανιστήρια των γονιών του, ακόμη μια υπόθεση παιδικής κακοποίησης στη Βρετανία θα γινόταν ευρέως γνωστή. Ένα αδιανόητο σκηνικό φρίκης κάνει τον γύρο του κόσμου. Ο επτάχρονος Τόνι Χιούτζελ δεν βρήκε την αγάπη που του άξιζε στους βιολογικούς του γονείς, που κατέδειξαν ασύλληπτη αναλγησία, κέρδισε όμως τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τη σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον, ενώ χάραξε μια νέα δικαστική οδό στη Γηραιά Αλβιόνα. Εκείνη της αυστηροποίησης των ποινών σε περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών.

Η ιστορία του μικρού αγοριού, που κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλεί ανατριχίλα: έχασε και τα δύο του πόδια ύστερα από άγρια κακοποίηση από τους γονείς του. Ο μικρός είχε την τύχη να βρει τη θαλπωρή σε άλλη οικογένεια που τον υιοθέτησε, ενώ έχει καταφέρει να συγκεντρώσει, μέσω φιλανθρωπικών δράσεων, ποσό άνω του 1,5 εκατ. λιρών για καλό σκοπό.

Η γνωριμία του μικρού με τον Ουίλιαμ και την Κέιτ έγινε στη διάρκεια χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης, στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, όπου το πριγκιπικό ζεύγος είχε μια ζεστή συνομιλία με τον Τόνι και τη θετή μητέρα του. Η κακοποίηση σημάδεψε τον Τόνι από μικρή ηλικία. Ήταν μόλις 41 ημερών, το 2014, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα ύστερα από ξυλοδαρμό από τους γονείς του, Τζούντι και Τόνι Σμιθ. Το ζευγάρι κρίθηκε ένοχο για βία σε βάρος του παιδιού τους και το 2018 καταδικάστηκε σε δεκαετή φυλάκιση.

Ένα χρόνο νωρίτερα, το 2017, και τα δύο πόδια του Τόνι ακρωτηριάστηκαν λόγω των πολλαπλών τραυματισμών που είχε υποστεί από τη βρεφική του ηλικία. Ο μικρός ανεβαίνει τον δικό του Γολγοθά, καλείται να αντιμετωπίσει δυσκολίες και μαθαίνει να περπατά σε προσθετικά πόδια χωρίς πατερίτσες. Ο επτάχρονος ζει πλέον με τους θετούς του γονείς, Πόλα και Μαρκ Χιούτζελ, που οργανώνουν εκστρατείες κατά της παιδικής κακοποίησης.

