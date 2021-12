Χουάν Κάρλος – ροζ βίντεο: Η ερωμένη του βασιλιά και τα 4,6 εκατ. “της σιωπής”

Διαγωνιζόμενη Μις Κόσμος “πληρώθηκε 4,6 εκατομμύρια λίρες από τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ισπανίας για να κρατήσει μυστική τη σχέση της με τον βασιλιά Χουάν Κάρλος, συμπεριλαμβανομένου του ροζ βίντεο του ζευγαριού στο κρεβάτι” όπως αποκαλύπτεται απο ημερολόγια ενός πρώην αστυνομικού που διέρρευσαν. Ο λόγος για την Respol, τη Santander και την Telefonica που πλήρωσαν από 1,8 εκατομμύρια λίρες έκαστη προς την υπηρεσία ασφαλείας της χώρας, η οποία στη συνέχεια μετέφερε τα χρήματα στο μοντέλο και διαγωνιζόμενη για Μις Κόσμος Μπάρμπαρα Ρέι για να καλύψουν την απιστία του Χουάν Κάρλος. Οι αποκαλύψεις που “καίνε” το παλάτι της Ισπανίας και φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση για ακόμα μια φορά την πολλάκις απατημένη βασίλισσα Σοφία, αναφέρουν ότι ο ίδιος πρωθυπουργός της χώρας από το 1996 έως το 2006, Χοσέ Μαρία Αζνάρ, συναντήθηκε επικεφαλής των εταιρειών και τους ζήτησε να μεταβιβάσουν τα κεφάλαια στην ερωμένη του Βασιλιά.

Η διαρροή αποκαλύφθηκε από τον πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας της Ισπανίας, ο οποίος ισχυρίζεται στα απομνημονεύματά του ότι η Ρέι είχε βιντεοκασέτες με την ίδια και τον βασιλιά Κάρλος και είχε λάβει μεγάλα χρηματικά ποσά για να μην τις δημοσιεύσει. Η Μπάρμπαρα Ρέι από την πλευρά της αρνείται ότι πήρε χρήματα από τον Χουάν Κάρλος ή από οποιονδήποτε στον κύκλο του και μέχρι αυτή τη στιγμή, καμία από τις εταιρείες που αναφέρονται στο ημερολόγιο δεν κάνει κάποιο σχόλιο. Ο Χουάν Κάρλος, ο οποίος παραιτήθηκε από τον θρόνο το 2014 και ζει αυτοεξόριστος στο Άμπου Ντάμπι ενώ αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για διαφθορά στη χώρα του, έχει αρνηθεί στο παρελθόν οποιαδήποτε παράνομη δράση και δήλωσε ότι είναι έτοιμος να μιλήσει με τους εισαγγελείς.

'Model paid £4m not to leak intimate video' with King Juan Carlos. #BarbaraRey blackmail case has been vox populi for years – now two former secret service chiefs have confirmed that money was paid and favours done to placate the object of royal libido. https://t.co/GI5kJqUflT

