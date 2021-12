Τεθωρακισμένα Μ1117 Ελλάδα: Ενισχύεται ο Στρατός Ξηράς

Μετά την ανάπτυξη των μαχητικών Rafale στην Πολεμική Αεροπορία και την ολοκλήρωση των διαδικασιών προμήθειας 3 φρεγατών Belharra για το Πολεμικό Ναυτικό, φαίνεται πως ήρθε η σειρά του Στρατού Ξηράς να ενισχύσει το οπλοστάσιό του και μάλιστα δωρεάν προχωρώντας στη σταδιακή ένταξη 1.200 αμερικανικών θωρακισμένων οχημάτων τύπου Μ1117 Guardian (ASV- Armored Security Vehicle) στις τάξεις του. Πρόκειται για οχήματα τα οποία παραχώρησαν οι ΗΠΑ, από τα στρατηγικά τους αποθέματα, στη χώρα μας, με την ελληνική πλευρά να αναλαμβάνει μόνο το κόστος μεταφοράς, εξοπλισμού και συντήρησής τους το οποίο δεν ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.

Ήδη τα πρώτα 44 από αυτά έφτασαν την περασμένη Παρασκευή στις εγκαταστάσεις του 301 ΕΒ στους Αγ. Αναργύρους Αττικής, από το Καϊζερσλάουτερν της Γερμανίας απ’ όπου μεταφέρθηκαν σιδηροδρομικώς. Η επίσημη παραλαβή τους πάντως προγραμματίζεται να γίνει την Πέμπτη παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με πληροφορίες τα συγκεκριμένα θωρακισμένα οχήματα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο ως προς τα μηχανικά τους μέρη όσο και ως προς την θωράκισή τους.

First 44 M1117 ASVs of the Hellenic Army arrived in 🇬🇷 this morning from Kairslautern Army Depot, Germany. Greece has acquired a grand total of 1200 M1117 from the US Army through EDA, 450 vehicles are scheduled to be delivered before the end of the year. Photo via @cynaegeirus. pic.twitter.com/OTliWHWdY8

— Georgios Zagkas (@GZagkas) November 26, 2021