Μετάλλαξη Όμικρον ΠΟΥ: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος -Τα κράτη να επιταχύνουν τον εμβολιασμό

Το παραλλαγμένο στέλεχος Όμικρον του κορωνοϊού είναι πιθανό να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, ενώ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της παραλλαγής «ενδέχεται να υπάρξουν μελλοντικές εξάρσεις της covid-19, οι οποίες μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις» σε κάποιες περιοχές, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Η υπηρεσία του ΟΗΕ, στις τεχνικές της συμβουλές προς τα 194 μέλη της, τα κάλεσε να επιταχύνουν τον εμβολιασμό των ευάλωτων ομάδων κατά της covid-19 και να «καταρτίσουν σχέδια μετριασμού» προκειμένου να παραμείνουν σε λειτουργία οι βασικές υγειονομικές υπηρεσίες τους. «Η Όμικρον έχει έναν πρωτόγνωρο αριθμό μεταλλάξεων στην πρωτεΐνη ακίδα της, κάποιες από τις οποίες προκαλούν ανησυχία για την ενδεχόμενη επίπτωσή τους στην πορεία της πανδημίας», προειδοποίησε ο ΠΟΥ. «Συνολικά ο παγκόσμιος κίνδυνος από το νέο στέλεχος ανησυχίας Όμικρον εκτιμάται ότι είναι πολύ υψηλός», τόνισε.

Ωστόσο ο οργανισμός εκτίμησε ότι χρειάζονται περισσότερες έρευνες προκειμένου να κατανοηθεί η ικανότητα του Όμικρον να διαφεύγει της προστασίας που προκαλούν τα εμβόλια και προηγούμενες μολύνσεις από άλλα στελέχη του κορωνοϊού, εξηγώντας ότι τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία. «Κρούσματα covid-19 και μολύνσεις αναμένονται σε εμβολιασμένους, αν και σε μικρότερο και αναμενόμενο ποσοστό», κατέληξε.

🆕 Technical paper on the #COVID19 variant of concern, Omicron. It includes a set of preparedness actions for countries ⬇️ https://t.co/SH1VGbuoka

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 29, 2021