Κρύο ντους – οφέλη: Τι θα κερδίσει το ανοσοποιητικό σας

Πού πιο σπάνια ασθενούν όσοι κάνουν καθημερινά ένα κρύο ντους συγκριτικά με εκείνους που προτιμούν την απόλαυση του ζεστού νερού. Σε αυτό το ενδιαφέρον συμπέρασμα κατέληξαν Νορβηγοί επιστήμονες σε έρευνά τους με τίτλο «The Effect of Cold Showering on Health and Work», που δημοσιεύτηκε στο PloS One. Με εξαίρεση βέβαια όσους έχουν καρδιαγγειακά προβλήματα ο οργανισμός των οποίων δεν αντέχει την απότομη έκθεση στο κρύο νερό, κάτι που μπορεί να αποβεί επικίνδυνο, όλοι οι υπόλοιποι μετρούν μόνο οφέλη από τα κρύα ντους. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι 3.000 συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες και κλήθηκαν να ολοκληρώσουν το ντους τους με κρύο νερό για 30, 60 και 90 δευτερόλεπτα αντίστοιχα, ενώ η ομάδα ελέγχου συνέχιζε να απολαμβάνει ζεστά ντους.

Η πρώτη ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι το 64% των συμμετεχόντων συνέχισαν αυτό το μοτίβο εναλλαγής ζεστού – κρύου ακόμη και μετά τους τρεις μήνες διάρκειας της έρευνας, επειδή το απολάμβαναν! Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι όσοι έκαναν κρύα ντους, ανεξαρτήτως διάρκειας, ζήτησαν κατά 29% λιγότερες αναρρωτικές άδειες από την εργασία τους σε σύγκριση με όσους εξακολουθούσαν να κάνουν ντους με ζεστό νερό. Αν και παραμένει ασαφής ο λόγος που το κρύο νερό αποτρέπει τις ασθένειες, μια πιθανή επιστημονική εξήγηση είναι ότι αυτή η πρακτική οδηγεί σε βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Η απώλεια βάρους, η νοητική εγρήγορση και η βελτίωση της διάθεσης είναι μερικά ακόμη από τα οφέλη των κρύων ντους που αναφέρουν οι ερευνητές.