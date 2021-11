Σε απόδοση… 400,00 το Άρης-ΠΑΣ 0-5!

Δεν χωράει αμφιβολία πως μιλάμε για το πιο εκκωφαντικό αποτέλεσμα της χρονιάς. Όσο κι αν η φαντασία κάποιου… οργιάζει, θα ανήκει στη σφαίρα του εξωπραγματικού το να δούμε κάτι ακόμα πιο τρελό από το χθεσινό 0-5 του ΠΑΣ Γιάννινα μέσα στην έδρα του Άρη στη διάρκεια της φετινής σεζόν. Ένας Άρης που ερχόταν από διαδοχικές καλές εμφανίσεις πριν τη διακοπή, ένας Άρης που “φωνάζει” πως είναι ομάδα με πρωταγωνιστικές βλέψεις και στο φετινό πρωτάθλημα, να διασύρεται με αυτόν τον τρόπο από έναν αντίπαλο ιστορικό μεν, πλην όμως εντελώς διαφορετικών στόχων από την ομάδα που σκόρπισε στους… πέντε ανέμους.

Πρόκειται άλλωστε για την πιο βαριά εντός έδρας ήττα στην ιστορία των “κιτρίνων”, ένα αποτέλεσμα-βόμβα που κανείς φυσικά δεν περίμενε, ούτε βέβαια και οι στοιχηματικές εταιρείες. Μία πρόχειρη ματιά να έριχνε κανείς άλλωστε στις αποδόσεις που είχαν βγει, θα έβλεπε ότι ο Άρης θεωρούνταν και από τους μπουκ το γκραν φαβορί του αγώνα. Δικαίως θα πει κανείς. Να όμως, που κι εκείνοι διαψεύστηκαν πανηγυρικά.

Το στοίχημα

Συγκεκριμένα κοιτώντας από το απλό στοίχημα νίκης, εκείνη του Άρη δινόταν μ.ό. στο 1,55+ και των Ηπειρωτών περίπου στο 7,00. Οι αποδόσεις ωστόσο ανεβαίνουν σε… εξωφρενικά επίπεδα αν κοιτάξει κανείς τα ειδικά στοιχήματα του εν λόγω αγώνα που περιλαμβάνονται στο τελικό 0-5. Ξεκινώντας λοιπόν από το ακριβές σκορ της αναμέτρησης, η απόδοση δινόταν ακόμα και στο 400,00! Ναι, σωστά διαβάζετε. Κάποιος δηλαδή θα μπορούσε να είχε δει ένα… όνειρο και ποντάροντας δέκα ευρώ στο συγκεκριμένο στοίχημα, να έχει σήμερα στον τραπεζικό του λογαριασμό 4,000 ευρώ!

Πάμε τώρα και στις υπόλοιπες επιλογές. Ας πούμε η νίκη του ΠΑΣ Γιάννινα από το ημίχρονο πλήρωνε κατά μ.ο. περί το 11,00+. Σε ανάλογα υψηλά επίπεδα έβρισκε κανείς και το ενδεχόμενο να έμπαιναν περισσότερα από τέσσερα γκολ στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα το Over 4,5 πλήρωνε περί το 10,00. Εξάλλου ο ΠΑΣ Γιάννινα στα δέκα φετινά του ματς (πρωτάθλημα-κύπελλο) μετρούσε ισάριθμα Under 3,5 και ο Άρης σε δώδεκα παιχνίδια (πρωτάθλημα-Ευρώπη) είχε δέκα Under 3,5 και μόλις ένα Over 4,5! Όλα αυτά βέβαια, πριν το χθεσινό παιχνίδι.