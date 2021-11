Κινέζα τενίστρια – εξαφάνιση: Πού είναι η Πενγκ Σουάι;

Η Κινέζα τενίστρια Πενγκ Σουάι παραμένει στο σπίτι της με δική της βούληση, “ελεύθερα”, και θα κάνει δημόσια εμφάνιση “σύντομα”, δήλωσε σήμερα ο αρχισυντάκτης της κινεζικής εφημερίδας Global Times Χου Σιτζίν. Η Κινέζα Πενγκ Σουάι, πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο διπλό, δεν έχει εμφανιστεί ή κάνει κάποια δήλωση δημοσίως από τις 2 Νοεμβρίου που κατηγόρησε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ζανγκ Γκαολί ότι την εξανάγκασε να συνάψουν σεξουαλική σχέση. Ο Ζανγκ και η κινεζική κυβέρνηση δεν σχολίασαν την κατηγορία αυτή. Η ανάρτηση της Πενγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαγράφηκε γρήγορα και το θέμα αποκλείστηκε από συζητήσεις στο έντονα λογοκριμένο ίντερνετ στην Κίνα.

“Τις τελευταίες μέρες, παρέμεινε στο σπίτι της ελεύθερα και δεν ήθελε να την ενοχλήσουν. Θα εμφανιστεί δημοσίως και θα συμμετάσχει σε κάποιες δραστηριότητες σύντομα”, έγραψε ο Χου σε ανάρτησή του στο Twitter. Η Global Times εκδίδεται από την Λαϊκή Ημερησία, την επίσημη εφημερίδα του κυβερνώντος Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Χου πρόσθεσε ότι επιβεβαίωσε μέσω των πηγών του ότι οι φωτογραφίες που ανήρτησε στο Twitter δημοσιογράφος που εργάζεται για τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι οποίες φέρεται ότι δείχνουν την Πενγκ στο σπίτι, απεικονίζουν την “τρέχουσα κατάστασή” της. Το Reuters δεν έχει καταφέρει να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την αυθεντικότητα των φωτογραφιών αυτών.

Εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την τύχη της διεθνούς φήμης τενίστριας, η Ένωση Αντισφαίρισης Γυναικών (WTA) απείλησε να αποσύρει τα τουρνουά από την Κίνα και η Ένωση Αντισφαίρισης Ανδρών (ATP) αξίωσε διευκρινίσεις από τις κινεζικές αρχές.

Τα ίχνη της Κινέζας Πενγκ Σουάι, πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο διπλό, έχουν εξαφανιστεί από τότε που κατηγόρησε τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της χώρας, Ζιάνγκ Γκαολί, για σεξουαλική επίθεση σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία διαγράφηκε μισή ώρα αργότερα.

Στην καταγγελία της ανέφερε, ότι πριν από τρία χρόνια είχε λάβει πρόσκληση από τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στη Κίνα, τον Γκαολί Ζανγκ, να πάει σπίτι του προκειμένου να κάνει μαθήματα τένις στον ίδιο κα τη σύζυγό του. Όμως ο Γκαολί Ζανγκ, την ανάγκασε να συνευρεθεί σεξουαλικά μαζί του και στη συνέχεια να έχουν μια σύντομη “συναινετική σχέση”.

“Φοβήθηκα πολύ. Εκείνο το απόγευμα αρνήθηκα στην αρχή. Συνέχισα να κλαίω. Υπό τον φόβο και την σύγχυση, ενέδωσα και κάναμε σεξ” είχε γράψει σε εκείνο το μήνυμα η Πενγκ, η οποία φοβόταν για τη ζωή της.

“Η δήλωση που δημοσιεύτηκε σήμερα από τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την Πενγκ Σουάι εγείρει μόνο τις ανησυχίες μου ως προς την ασφάλειά της και το πού βρίσκεται”, ανέφερε ο Σάιμον σε γραπτή δήλωση.

“Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Πενγκ Σουάι έγραψε πραγματικά το email που λάβαμε ή πιστεύει αυτό που της αποδίδεται”.

“Οι εξελίξεις τις τελευταίες ημέρες στην περίπτωση του Πενγκ Σουάι είναι βαθιά ανησυχητικές. Το θέμα είναι μεγαλύτερο από το τένις, όπως φαίνεται από την έκρηξη ανησυχίας εντός και εκτός του αθλήματός μας. Η ασφάλειά της αποτελεί άμεση ανησυχία μας και απαιτείται σαφήνεια για την κατάσταση. Η ανάγκη για επαληθεύσιμη άμεση επικοινωνία μαζί της είναι ζωτικής σημασίας”.

“Είμαι συντετριμμένη και σοκαρισμένη όταν ακούω τα νέα για την υπόθεση της Πενγκ Σουάι. Ελπίζω να είναι ασφαλής και να βρεθεί το συντομότερο δυνατό. Αυτό πρέπει να διερευνηθεί και δεν πρέπει να μείνουμε σιωπηλοί. Να στείλουμε αγάπη σε εκείνη και την οικογένειά της σε αυτήν την απίστευτα δύσκολη στιγμή”.

“Ειλικρινά, είναι σοκαριστικό που λείπει, περισσότερο μάλιστα ότι πρόκειται για κάποια που έχω δει σε προηγούμενες περιοδείες μου αρκετές φορές. Ελπίζω ότι θα βρεθεί και ότι θα είναι καλά. Είναι τρομερό… Μπορώ να φανταστώ πώς νιώθει η οικογένειά της… “.

“Η Ένωση Επαγγελματιών Παικτών Τένις (PTPA) υποστηρίζει την εύρεση ανεξάρτητων αποδεικτικών στοιχείων που να επιβεβαιώνουν την ασφάλεια και την τοποθεσία της παίκτριας του WTA, Πενγκ Σουάι. Πρέπει να ενωθούμε και να είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε δράση, εκτός εάν δοθούν στον κόσμο επιβεβαιωμένα στοιχεία για την ευημερία της”.

“Πληροφορήθηκα πρόσφατα για μια συνάδελφό που χάθηκε λίγο αφότου αποκάλυψε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά. Η λογοκρισία δεν είναι ποτέ σωστή, ελπίζω ότι η Πενγκ Σουάι και η οικογένειά της είναι ασφαλείς και καλά”.

“Η εμπειρία δείχνει ότι η αθόρυβη διπλωματία προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για να βρεθεί λύση σε τέτοια ερωτήματα”, δήλωσε εκπρόσωπος της ΔΟΕ, προσθέτοντας: “Αυτό εξηγεί γιατί η ΔΟΕ δεν θα σχολιάσει περαιτέρω σε αυτό το στάδιο”.

“Είμασταν μαζί στους Αγώνες του Πεκίνου και στο Λονδίνο. Σήμερα, όπως και ολόκληρη η αθλητική κοινότητα, ανησυχώ για την Πενγκ Σουάι. Κάνουμε έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτήν την κατάσταση”.

“Τα πρόσφατα γεγονότα γύρω από την Πενγκ Σουάι είναι βαθιά ανησυχητικά. Το Hall of Fame του διεθνούς τένις συμμερίζεται την ανησυχία για την ευημερία της και την έκκληση για διασφάλιση της ασφάλειάς της”.

“Τα νέα για την Πενγκ Σουάι είναι βαθιά αναστατωτικά. Θέλω να εκφράσω τη φωνή υποστήριξής σε μια απίστευτα θαρραλέα συναθλήτρια του WTA και να προσευχηθώ να βρεθεί ασφαλής και καλά στην υγεία της”.

“Το να παρακολουθώ ολόκληρη την κοινότητα του τένις και τώρα ολόκληρο τον κόσμο να ανησυχεί με την ιστορία της μου δίνει κάποια ελπίδα. Ανυπομονώ να μάθω ότι είναι ασφαλής και υγιής. Πρέπει να μάθουμε. Στο μεταξύ, ας σταθούμε μαζί”.

“Πενγκ Σουάι, σε παρακαλώ να ξέρεις ότι οι συμπαίκτες σου είναι δίπλα σου. Σε σκέφτονται και ελπίζουν να είσαι ασφαλής

“Στέλνω προσευχές και ελπίζω να είσαι ασφαλής. #WhereIsPengShuai”.

Chinese censors have removed all the mentions about the allegations from the internet after erasing Peng Shuai's original post within 30 minutes. #PengShuai account which has more than half a million followers disappeared as well. #China #CommunistParty pic.twitter.com/M4eK7H2nSP

— Organiser Weekly (@eOrganiser) November 20, 2021