Πολωνία – αμβλώσεις: Θρήνος και οργή για την 30χρονη που έχασε τη ζωή της

Δεκάδες χιλιάδες γυναίκες βγήκαν στους δρόμους στην Πολωνία για να διαμαρτυρηθούν για το πρώτο θύμα της εξαιρετικά περιοριστικής απαγόρευσης των αμβλώσεων χώρα, όπως υποστηρίζουν. Εννέα μήνες αφότου το Συνταγματικό Δικαστήριο επικύρωσε τον νόμο που ουσιαστικά απαγορεύει τις αμβλώσεις στη χώρα, μια κοπέλα 30 ετών πέθανε σε νοσοκομείο επειδή οι γιατροί αρνήθηκαν να κάνουν έκτρωση ενός μη βιώσιμου εμβρύου, περιμένοντας να πεθάνει φυσικά μέσα στη μήτρα της, κάτι που οδήγησε στο θάνατό της από σηπτικό σοκ.

a minute of silence to honour 30 year-old Iza's death which was caused by near-total ban abortion law in Poland. #anijednejwiecej https://t.co/hDbz5kRB6P

— uva ❀ ACT I DAY (@needydust) November 7, 2021