Γιώργος Ζαντιώτης Βούπερταλ: Η αδελφή του παρακαλεί τους αστυνομικούς να σταματήσουν

Συνεχίζεται και σε διπλωματικό πεδίο, ο σάλος ο οποίος έχει προκληθεί από τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 24χρονου ομογενή από Γερμανούς αστυνομικούς στην πόλη Βούπερταλ, με συνέπεια το θάνατο του νεαρού Έλληνα. Η υπόθεση, η οποία παρομοιάστηκε από πολλούς με τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόϊντ, στη Μινεάολη των Η.Π.Α. απασχολεί και τις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με διπλωματικές “πηγές” του Υπουργείου Εξωτερικών, σημειώνεται ότι η Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο, καθώς και το Γενικό Προξενείο στο Ντύσσελντορφ παρέχουν από την πρώτη στιγμή προξενική συνδρομή στους οικείους του. Οι ελληνικές αρχές στην Γερμανία βρίσκονται επίσης σε επαφή με τις αρμόδιες γερμανικές , από τις οποίες αναμένεται να επιτελέσουν το έργο τους.

Ο 24χρονος Γιώργος Ζαντιώτης, Έλληνας μετανάστης στην Γερμανία, πέθανε την ώρα που βρισκόταν υπό κράτηση σε αστυνομικό τμήμα του Βούπερταλ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναπαράγουν ελληνικά και ξένα ΜΜΕ, το θύμα, μαζί με την αδερφή του την περασμένη Τρίτη επέβαιναν σε ταξί, ο οδηγός του οποίου κάλεσε την αστυνομία θεωρώντας ότι κινούνται περίεργα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε βίαιη ακινητοποίησή του, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις της αδερφής του ότι δεν έχει κάνει κάτι και ότι έχει πρόσφατα υποβληθεί σε επέμβαση. Στο χώρο όπου μεταφέρθηκε φέρεται να κατέρρευσε και μιαμιση ώρα μετά την προσαγωγή του ανακοινώθηκε ο θάνατός του. Το βίντεο δείχνει τους αστυνομικούς να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν και να ασκούν βία σε ένα άτομο που βρίσκεται στο έδαφος. Η αδερφή του φωνάζει, όπως και ο ίδιος ο Γιώργος Ζαντιώτης.

In #Wuppertal hat die Kundgebung gegen #Polizeigewalt und in Gedenken an #GiórgouZantióti begonnen. Rund 70 Menschen nehmen teil. Auf einem Transparent steht: "Wir werden nicht schweigen: Es war #Mord! Vertuschung und Lügen aufdecken! Behörden und #Polizei als Täter nennen!" pic.twitter.com/TiLI7F6gXv

