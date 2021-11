Το άγνωστο αγόρι – 1961: Λύθηκε μυστήριο 60 χρόνων

Ένα αγόρι, του οποίου η σορός παρέμενε ανώνυμη μέχρι και σήμερα, αναγνωρίστηκε μέσω σύγχρονων μεθόδων και ταυτοποιήθηκε από την οικογένεια του, μετά από 60 χρόνια. Πρόκειται για τον τότε νεαρό Daniel Paul Armantrout, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο στις 27 Μαρτίου του 1961, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε, συγκρούστηκε και κατέληξε στο ποταμό Cahaba. Ο νεαρός διαγνώστηκε ότι πέθανε από πνιγμό. Ο Danny είχε κάνει ωτοστόπ, όπως διηγήθηκε ο οδηγός του οχήματος που κατάφερε να επιβιώσει από το ατύχημα, και μάλιστα του είπε πως το είχε σκάσει από το σπίτι, όταν χώρισαν οι γονείς του, χωρίς όμως να έχει προλάβει να μοιραστεί οτιδήποτε άλλο μαζί του.

Ο μικρός είχε γαλανά μάτια και σταρένια επιδερμίδα, φορούσε ένα ρολόι Timex και είχε στην τσέπη του ένα πακέτο τσιγάρα Pall Mall με σφραγίδα της Καλιφόρνια. Οι τοπικές αρχές έκαναν τα πάντα για να αναγνωριστεί η σωρός και διατήρησαν το σώμα του άτυχου Danny για δύο ολόκληρες εβδομάδες, ελπίζοντας πως ίσως καταφέρουν να λύσουν το μυστήριο. Τελικά, ο νεαρός θάφτηκε με έξοδα της κοινότητας και στον τάφο του γράφτηκε η επιγραφή «Άγνωστος στη ζωή αλλά αναγνωρισμένος στον θάνατο».

Όπως γράφουν οι New York Times, 60 χρόνια αργότερα δόθηκε η απάντηση του μυστηρίου, μέσω των αποτελεσμάτων της προόδου στην τεχνολογία και την γενεολογία του DNA. Το πτώμα άνηκε στον 15χρονο Daniel Paul Armantrout, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τον μεγαλύτερο αδερφό του, Don Hamilton, που βρίσκεται ακόμη εν ζωή και αποκάλυψε την συγκλονιστική ιστορία ζωής τους.

Ο ίδιος διηγήθηκε πως εκείνος, ο Danny και ο τρίτος αδερφός τους David μεγάλωσαν σε ένα βίαιο και κακοποιητικό περιβάλλον, όταν η μητέρα τους χώρισε με τον πατέρα τους και παντρεύτηκε τον κύριο Hamilton. Ο πατριός τους αποδείχθηκε βαθιά διαταραγμένος και βίαιος, αφού συχνά χτυπούσε συχνά τα τρία αγόρια με τη ζώνη του, έκαιγε τα δάχτυλα τους με σπίρτα και τα άφηνε χωρίς φαγητό για ολόκληρες μέρες. Η ίδια τους η μητέρα ευχόταν να μην είχαν γεννηθεί καν.

Έτσι και τα τρία παιδιά είχαν αποφασίσει από μικρά, πως έπρεπε να δραπετεύσουν από αυτές τις συνθήκες της απόλυτης φτώχειας και εξαθλίωσης και φυσικά από τον κακοποιητικό πατριό τους, με τον ίδιο τον Don να φεύγει σε μικρή ηλικία για να καταταχθεί στον στρατό. Έκτοτε, ευτυχώς, η ζωή τού φέρθηκε με γενναιοδωρία, αφού έκανε μια αξιέπαινη καριέρα στο στρατό, γνώρισε και ερωτεύτηκε την επί 40 χρόνια σύζυγο του και απέκτησε δύο κόρες και οκτώ εγγόνια.

Ωστόσο, πάντα στην σκέψη του υπήρχε η αγωνία για το τι μπορεί να απέγιναν τα δύο του αδέρφια, αφού δεν έλαβε ποτέ νέα τους. Ο ίδιος πίστευε ότι ο Daniel ήταν πιθανό να προσπάθησε να ακολουθήσει τα βήματα του και να καταταγεί στον στρατό, ενώ άλλοι μάρτυρες αναφέρουν πως είχε προσπαθήσει χωρίς επιτυχία να βρει δουλειά στο Montevallo και την Νότια Καλιφόρνια. Η τελευταία φορά που τον είδε ήταν τα Χριστούγεννα του 1960, λίγους μήνες πριν εκείνος το σκάσει και τελικά καταλήξει νεκρός. Ο Daneil δεν είπε στον Don ότι ήθελε να το σκάσει, όμως ο Don το ήξερε -άλλωστε το ίδιο σκεφτόταν και αυτός στην ηλικία του. «Μπορούσε είτε να μείνει εκεί και να ανέχεται την κακοποίηση είτε να φύγει και δοκιμάσει να κάνει την δική του ζωή,» είπε.

