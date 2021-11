Χάπι για κορονοϊό – Pfizer: Μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου κατά 89%

Με ανακοίνωσή της σήμερα Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, η Pfizer ενημέρωση ότι το χάπι που αναπτύσσει κατά του Covid-19 και το οποίο θα χορηγείται από το στόμα και θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο φάρμακο για τον HIV, μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου κατά 89% σε ενήλικες υψηλού κινδύνου που έχουν εκτεθεί στον κορονοϊό. Πρόκειται για το δεύτερο αντιικό φάρμακο, μετά από το σκεύασμα της εταιρείας MSD, που επιδεικνύει ισχυρή αποτελεσματικότητα για τη θεραπεία της Covid-19 κατά τα πρώτα στάδια της νόσου.

Εάν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, πιθανότατα να αλλάξει την παγκόσμια αντιμετώπιση της πανδημίας. Η Pfizer ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδιάζει να υποβάλει τα δεδομένα της στον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) «το συντομότερο δυνατό». Το χάπι της Pfizer, επιστημονικά γνωστό ως PF-07321332, είναι μέρος μιας κατηγορίας φαρμάκων που ονομάζονται αναστολείς πρωτεάσης και λειτουργεί αναστέλλοντας ένα ένζυμο που χρειάζεται ο ιός για να αναπαραχθεί στα ανθρώπινα κύτταρα. Οι αναστολείς πρωτεάσης χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία άλλων ιικών παθογόνων όπως ο HIV και η ηπατίτιδα C. «Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το αντι-ιικό μας χάπι, αν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, έχει τη δυνατότητα να σώσει ζωές, καθώς μειώνει τη σοβαρότητα της λοίμωξης Covid-19 και περιορίζει τις 9 στις 10 νοσηλείες», δήλωσε ο CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά σε σχετική ανακοίνωση.

