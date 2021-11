Μέσι – χρυσή μπάλα: Κατακτητής της διάκρισης για έβδομη φορά ο Λιονέλ

Για έβδομη φορά θα νικήσει τη Χρυσή Μπάλα ο μεγάλος Αργεντίνος ποδοσφαιριστής Λιονέλ Μέσι, σύμφωνα με το RTP Desporto. Η λαμπρή τελετή της απονομής θα γίνει στο Παρίσι στις 29 Νοεμβρίου στο Παρίσι. Τα είχε καταφέρει ξανά το 2009, το 2010, το 2011, το 2012, το 2015 και το 2019.

Ο Λιονέλ έχει ήδη ενημερωθεί για αυτή την εξέλιξη, ενώ φέρεται να έχει δώσει τη συνηθισμένη συνέντευξη στο France Football. Την περασμένη χρονιά ο Αργεντίνος άσος του ποδοσφαίρου κατέκτησε το Copa América με την Αργεντινή και ήταν ο πρώτος σκόρερ στο ισπανικό πρωτάθλημα με 30 γκολ.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως πριν λίγες εβδομάδες διέρρευσε ένα ανεπίσημο έγγραφο στα σόσιαλ μίντια στο οποίο αποκαλύπτονταν τα φετινά αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Μάλιστα, σύμφωνα με την σχετική λίστα, κορυφαίος ποδοσφαιριστής για το 2021 αναδείχθηκε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με 627 πόντους για να κατακτήσει για πρώτη φορά στην καριέρα του το βραβείο, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν οι Λιονέλ Μέσι και Καρίμ Μπενζεμά.

