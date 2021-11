Elon Musk – αστροναύτες: Από Απρίλη με πάνες λόγω βλάβης στην τουαλέτα του σκάφους

Την προηγούμενη Παρασκευή, ο Steve Stich, επικεφαλής του προγράμματος για το πλήρωμα της NASA, ενημέρωσε πως από τον Απρίλιο τέσσερις αστροναύτες του σκάφους Dragon της εταιρείας SpaceX, η οποία ανήκει στο δισεκατομμυριούχο Elon Musκ, θα πρέπει να φορούν πάνες. Αυτό θα συμβαίνει διότι έχει προκύψει κάποια βλάβη στην τουαλέτα της κάψουλας Dragon, η οποία δεν τους επιτρέπει να τη χρησιμοποιήσουν.

Σύμφωνα με το CNN, η SpaceX ανακάλυψε για πρώτη φορά ένα πρόβλημα στην τουαλέτα του διαστημικού της σκάφους τον περασμένο μήνα, ενώ επιθεώρησε μια άλλη κάψουλα Dragon. Η εταιρεία διαπίστωσε ότι ένας σωλήνας που χρησιμοποιείται για τη διοχέτευση ούρων σε μια δεξαμενή αποθήκευσης αποκολλήθηκε, προκαλώντας διαρροή των ούρων στο πάτωμα της κάψουλας. Μάλιστα πρόκειται για πρόβλημα που έχει επηρεάσει και τα τρία διαστημόπλοια που λειτουργεί η εταιρεία.

