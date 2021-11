Europa League – Ολυμπιακός: «Μάχη» πρωτιάς απόψε για τους Ερυθρόλευκους

Στην ευρωπαϊκή αγωνιστική δράση επιστρέφει σήμερα ο Ολυμπιακός ο οποίος θα υποδεχθεί απόψε την Άιντραχτ Φραγκφούρτης στις (19:45 / Cosmote Sport 3 HD) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε ένα ματς που θα κρίνει την πρωτιά στον τέταρτο όμιλο του Europa League, αφού οι Πειραιώτες βρίσκονται έναν βαθμό πίσω από τους Γερμανούς. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς θα αναζητήσει το τρίποντο έχοντας στο πλευρό της, τους φιλάθλους τους οι οποίοι αναμένεται να δημιουργήσουν εκρηκτική ατμόσφαιρα στο γήπεδο του Φαλήρου. Οι Πειραιώτες εάν και ξεκίνησαν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση, με δύο νίκες επί Φενέρ και Άντβερπ, γνώρισαν την ήττα από την Άιντραχτ στη Γερμανία με 3-1 με αποτέλεσμα να πέσουν στην δεύτερη θέση τους βαθμολογικού πίνακα.

Ο Πέδρο Μαρτίνς δείχνει να έχει καταλήξει στους 10 απ’ τους 11 του βασικού σχήματος και θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην 22μελή αποστολή, αλλά δεν έχει ξεπεράσει ακόμη στο 100% τον μυϊκό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες. Σίγουροι για την ενδεκάδα θεωρούνται οι Βατσλίκ, Λαλά, Παπασταθόπουλος, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μαντι Καμαρά, Αγκιμπού Καμαρά, Μασούρας και Ελ Αραμπί. Αν ο Μπουχαλάκης κριθεί έτοιμος, θα ξεκινήσει στο βασικό σχήμα και η διάταξη θα είναι 4-3-3 (με τον Αγκιμπού Καμαρά στα άκρα). Αν τώρα δεν μπορέσει να παίξει απ’ την αρχή, ο Μαρτίνς θα δώσει φανέλα βασικού στον Ονιεκούρου και το σύστημα θα είναι 4-2-3-1.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. / The squad players selected ahead of the match against @Eintracht. 🔴⚪️⚽#Olympiacos #UEL #OLYSGE #Football #FootballGame #SquadList @EuropaLeague pic.twitter.com/lyOd5alG9D

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) November 3, 2021