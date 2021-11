Βισκαδουράκης για Φιλιππίδη: «Θα τον ξάπλωνα κάτω! Θεωρώ χυδαίο αυτό που έκανε»

Στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα μίλησε την Τετάρτηη (3-11) ο Θανάσης Βισκαδουράκης. Ο ηθοποιός ήταν χείμαρρος όταν αναφέρθηκε στον Πέτρο Φιλιππίδη. Πιο συγκεκριμένα όταν ρωτήθηκε «τι θα έκανε αν είχε μπροστά του τον Πέτρο Φιλιππίδη», εκείνος απάντησε:

«Αν είχα απέναντι μου τον Πέτρο Φιλιππίδη νομίζω ότι θα του έριχνα ένα αριστερό με τη μία! Θα τον ξάπλωνα κάτω! Θεωρώ χυδαίο αυτό που έκανε. Ήταν ατιμωτικό. Γιατί οι χαρακτήρες φαίνονται στην εξουσία και κακώς ασχολιέστε και μαζί τους. Αν ανεβάζουν παραστάσεις στη φυλακή. Πρέπει να είναι κατεβασμένα τα ρολά για πάντα», είπε. Σχετικά με τον λόγο που «χάλασε» την εμφάνισή του στη Φάρμα, ενώ όλα ήταν έτοιμα για να μπει στο παιχνίδι, ο Θανάσης Βισκαδουράκης, αποκάλυψε: «Για την Φάρμα έκανα και την φωτογράφιση, έκανα και τα βίντεο, τα έκανα όλα. Μόλις πάω όμως να κλείσω κάτι τέτοιο, μου έρχονται κάποιες προτάσεις. Ήταν κλεισμένο, τα πάντα είχαν γίνει» ενώ αναφέρθηκε και τα χρήματα που όπως είπε ήταν ένα σεβαστό ποσό.

Έρχεται το The Bachelor 4

Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί και στην νέα ταινία του The Bachelor 4, η οποία θα προβληθεί το σε λίγο καιρό στις κινηματογραφικές αίθουσες. Μετά την επιτυχία των προηγούμενων τριών ταινιών, το The Bachelor επιστρέφει και μαζί του θα επιστρέψει και ο Απόστολος Τότσικας που τον είχαμε δει στην πρώτη ταινία. Μάλιστα, αυτή τη φορά μια έκπληξη περιμένει τους λάτρεις του The Bachelor, καθώς στην ταινία θα παίξει και η Κάτια Ταραμπάνκο, το αγαπημένο μοντέλο από το GNTM.