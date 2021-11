Σύνοδος COP26: 196 χώρες συζητούν για την κλιματική αλλαγή

Πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 1η Νοεμβρίου, η πολυαναμενόμενη 26η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα. Εκεί συμμετέχουν ηγέτες και εκπρόσωποι 196 χωρών από όλο τον κόσμο. Μάλιστα, η Γκρέτα Τούνμπεργκ προσπάθησε να κινητοποιήσει, μέσω Twitter, τους ηγέτες των χωρών να συμφωνήσουν επιτέλους και άμεσα σε μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, προσκάλεσε τους υποστηρικτές της στο Twitter να υπογράψουν επιστολή, κατηγορώντας τους ηγέτες ως προδότες: «Ως πολίτες από όλο τον πλανήτη, σας προτρέπουμε να αντιμετωπίσετε την κλιματική κρίση. Όχι του χρόνου. Όχι τον επόμενο μήνα. Τώρα». Από πλευράς του, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, έκρουσε και ο ίδιος τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας στην τελετή έναρξης της Συνόδου: «Εδώ και καιρό η ανθρωπότητα αφήνει το ρολόι της κλιματικής αλλαγής να τρέχει. Βρισκόμαστε ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα και οφείλουμε να δράσουμε τώρα».

Ακόμα, προειδοποίησε: «Αν δε σοβαρευτούμε τώρα, θα είναι πολύ αργά για να το κάνουν τα παιδιά μας αύριο». Να σημειωθεί πως η έναρξη της Συνόδου για το Κλίμα γίνεται την αμέσως επόμενη μέρα από τη Σύνοδο Κορυφής των G20 στη Ρώμη. Δυστυχώς, οι ηγέτες των 20 πιο ισχυρών οικονομιών παγκοσμίως δεν κατάφεραν να στοχεύσουν στο μηδενισμό των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Επίσης, δε μπόρεσαν να βάλουν χρονοδιάγραμμα για την πλήρη κατάργηση του λιθάνθρακα ή τη μείωση εκπομπών μεθανίου. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δεσμεύσεις που έχουν παρουσιαστεί ως σήμερα οδηγούν σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2,7 βαθμούς Κελσίου έως τα τέλη του αιώνα, με απόλυτο όριο 5-2 βαθμούς.

“As citizens across the planet, we urge you to face up to the climate emergency. Not next year. Not next month. Now”

Join me and activists all over the world and demand leaders to face the climate crisis at #COP26

So far more than 650k people have signed!https://t.co/MJTQHx4FH0

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 31, 2021